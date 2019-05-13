Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая

Сергей Лазарев: номер - 13.

64-й ежегодный международный конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в одном из крупнейших городов и культурном центре Израиля - Тель-Авиве. Израиль получил право провести следующий конкурс благодаря победе Нетты Барзилай, занявшей первое место на "Евровидении" прошлого года в Лиссабоне (Португалия). В конкурсе примут участие 41 страна. Россию в этом году будет представлять певец Сергей Лазарев. Трансляцию конкурса из Тель-Авива проведет канал "Россия 1".

14 мая в 22:00 - первый полуфинал, в котором принимают участие представители 17 стран. Зрители могут проголосовать в полуфиналах и финале с помощью телеголосования, при этом нельзя голосовать за свою страну. 16 мая в 22:00 - второй полуфинал. Его участники - 18 стран, в том числе и Россия. Лазарев выступает под 13-м номером. 18 мая в 22:00 - финал. Традиционно шесть стран автоматически проходят в него: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также принимающая страна Израиль. Также по десять лучших исполнителей будет выбрано в каждом полуфинале. Таким образом, в гранд-финале за победу будут состязаться 26 стран-участниц. Ведущие шоу: Бар Рафаэли, Эрез Таль и Асси Азар, Люси Айуб.

Детектив печет пирожки

Премьера деревенского детектива "Мама Лора", главные роли в котором сыграли Елена Панова, Ольга Тумайкина, Константин Юшкевич и Анна Уколова - на Первом канале 13-17 мая в 21:30. Владелица придорожного кафе возле подмосковной деревни Сабурово Лора - простая женщина, но природная наблюдательность и неравнодушие к чужой беде пробуждают в ней дар детектива. За свою доброту и отзывчивость она получила прозвище Мама Лора: ни дальнобойщики, ни пассажиры, ни местные жители никогда не уйдут от нее голодными, их всегда выслушают и помогут. Однако жизнь самой Лоры не назовешь легкой: ее муж Гоша бесконечно ищет работу, дочь никак не определится с выбором профессии, у сына не ладится личная жизнь, но Мама Лора не унывает и с одинаковой легкостью печет пирожки и раскрывает уголовные преступления. Каждая серия - отдельная история. Это может быть и всколыхнувшее сонную жизнь деревни, и самоубийство местного алкоголика Василька, и распил водонапорной башни, отравление местного фермера, и нападение на дальнобойщика, и даже пропажа любимого козла деда Захара.

Чужое сердце

Сериал-мелодрама "Последняя неделя" - с 13 мая в рубрике "Русская серия" канала "Россия 1". Эфир - в 20:50. Люба (Светлана Антонова) и Сергей (Андрей Финягин) были любящей и успешной парой кардиохирургов. Сергей занимался изобретением искусственного сердца и мечтал изменить жизни миллионов людей. Люба же всегда оставалась на вторых ролях, но при этом была счастлива. Так было пока в автокатастрофе не погибла их дочь. После смерти девочки супруги развелись. Но случай свел Любу с Наташей (Мария Скуратова) - пациенткой, которой требуется срочная пересадка сердца. Ее отец - успешный бизнесмен Юрий Смирнов (Евгений Сидихин) готов на все ради спасания дочери. Но когда донорский орган отдают другому пациенту, взбешенный Юрий забирает дочь из больницы. Люба приезжает к ним, чтобы уговорить Юрия вернуть Наташу, но сталкивается с бывшим мужем. Оказывается, что отчаявшийся отец решился на рискованный шаг - установить Наташе искусственное сердце - то самое изобретение Сергея... До операции осталась последняя неделя…

Защита Андронова

Премьера канала НТВ - исторический детектив "Победители". В главных ролях - Никита Панфилов, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Юлия Пересильд и Евгений Антропов. Эфир - 13 мая в 19:40. Это история о трех друзьях-адвокатах: Николае Андронове, Викторе Роскевиче и Михаиле Заварзине. 1895 год, Санкт-Петербург. На всю Россию гремит имя знаменитого столичного адвоката Николая Андронова (Никита Панфилов), не проигравшего ни одного судебного процесса. Он спокойный вдумчивый аналитик, досконально знакомый со всеми юридическими тонкостями, образцовый муж и отец - женат на графине Вере Андроновой (Аня Чиповская), воспитывает двоих детей. Помогают Андронову верные друзья-адвокаты: Виктор Роскевич (Никита Ефремов) и Михаил Заварзин (Евгений Антропов). Уважение и почтительное отношение к жене со стороны Андронова, бурная личная жизнь Роскевича и его отношения с суфражисткой Ольгой Загорской (Юлия Пересильд), влюбчивость Заварзина давно стали предметом салонных сплетен, а сами адвокаты - абсолютные звезды на небосклоне столичной богемы. Достать билет на судебное заседание сложнее, чем в модный театр. Столичные прокуроры раз за разом проигрывают судебные баталии друзьям-адвокатам. Но однажды из Москвы в Петербург приезжает знаменитый прокурор Филипп Игнатьевич Гущин (Федор Лавров), который имеет славу "грозы адвокатов"...

Роман Карцев: одесский Чаплин

20 мая - 80 лет со дня рождения Романа Карцева. Премьера документального фильма "Роман Карцев: Почему нет, когда да" - на Первом канале 18 мая в 10:15. Удивительный комик, человек маленького роста, но с большим чувством юмора! Кому еще удавалось такое - десятилетиями исполнять номер про раков для зрителей, которые знали его дословно, и неизменно вызывать хохот! Незадолго до смерти Карцев рассказал о себе в очень личном интервью. Его зрители увидет впервые. Авторы фильма записали интервью с сыном Романа Карцева - Павлом Кассинским. Расскажут о внучке Карцева - Веронике Евстигнеевой. Дочка артиста Елена Кассинская расскажет о последних днях папы. А также познакомит со своим сыном Леонидом - внуком Романа Андреевича. Это будет его первое появление на ТВ. Канал "ТВ Центр" к дате повторит в своем эфире документальный фильм "Роман Карцев. Шут гороховый" (17 мая, 00:40). Участники: Михаил Жванецкий, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Алеников, внучка Виктора Карцева - Вероника и другие.

Лев Додин: путешествие Мастера

14 мая режиссер Лев Додин принимает поздравления с 75-летием. Показ документального фильма "Лев Додин. Максимы" состоится в день рождения режиссера в 22:35. Документальная лента представляет собой "путешествие без конца" по городу, по театру, по жизни режиссера и педагога, художественного руководителя Малого драматического театра - Театра Европы Льва Додина. Лев Абрамович вспоминает близких ему людей - родителей, учителей, друзей, однокурсников, соседей, коллег… В Малом драматическом театре - Театре Европы очень долго вынашивают спектакли. Режиссер не спешит. Он доводит каждый спектакль до предельной, физиологической убедительности, да и додинские артисты привязаны к театру на уровне физиологии. У зрителей телеканала "Россия К" будет возможность увидеть спектакль Мастера "Коварство и любовь" (18 мая в 22:00) в исполнении Игоря Черневича, Ксении Раппопорт, Елизаветы Боярской, Данилы Козловского, Татьяны Шестаковой, Сергея Курышева.

Алла Баянова: королева романса

18 мая исполняется 105 лет со дня рождения Алле Баяновой. К этой дате на "России К" - программа "Романтика романса". Алле Баяновой посвящается..." (19 мая в 18:35). В концерте принимают участие: Ангелина Сергеева, Наталья Кузьминская, Дмитрий Скориков, Виталий Ленский, пианист Александр Сариев и ансамбль под управлением Александра Бисерова. Талант Баяновой был великим. Она выступала на лучших сценах Парижа, Рима, Нью-Йорка, пела с Александром Вертинским и Петром Лещенко. В репертуаре Аллы Баяновой было несколько сотен песен - цыганские таборные, румынские, французский шансон. Но главным в её творчестве всегда был романс. Титула "королевы романса" Аллу Баянову удостоила российская публика. Но путь к нему был извилистым и сложным. Родившись в Кишиневе, долгие годы она провела в вынужденной эмиграции, прошла румынские лагеря времен Чаушеску, куда попала за исполнение русских песен, совершила несколько безуспешных попыток вернуться на родину. Это удалось сделать только в 1989 году...

Антон Табаков - актер и ресторатор

13 мая гостем программы "Мой герой", которая выйдет на канале "ТВ Центр" в 13:40, станет актер и ресторатор Антон Табаков. Он начал сниматься еще ребенком у своего отца и решил продолжить династию, а потом совершенно неожиданно оставил профессию и занялся ресторанным бизнесом, где тоже добился больших успехов. А потом оставил бизнес, уехал жить за границу - во Францию, но... вернулся. "Мы все были влюблены в его героя из фильма "Тимур и его команда", - сказала Татьяна Устинова, открывая передачу. - Сегодня радует то, что в чем-то Антон совершенно не изменился. В нем есть и романтика, и желание что-то делать, и желание нравиться". Как Антон попал в кино? Кто занимался его воспитанием? С пониманием ли отнеслись родители к решению сына стать актером? Почему он решил оставить профессию, переехал с семьей жить во Францию в потом, по настоянию дочерей, вернулся на родину… Штрихи к портрету гостя добавят Денис Евстигнеев, Елена Радзинская, Михаил Ширвиндт, Алла Сурикова.

И смех, и слезы, и любовь

Новый документальный фильм "Актерские трагедии. За кулисами мелодрам" - на канале "ТВ Центр", 16 мая, в 23:05. Герои советских мелодрам мужественно преодолевали любые препятствия во имя любви. Боролись и побеждали болезни и даже смерть. Но в реальной жизни актеры, воплощавшие эти мелодраматические образы, зачастую оказывались беспомощными перед ловушками судьбы. Каким испытанием для Натальи Гундаревой обернулись съемки в картине о счастливом материнстве? Почему Заречная улица стала тупиком для исполнительницы главной роли? Какой финал жизни Никиты Михайловского не мог присниться и в кошмарном сне его друзьям и близким? Как тайный доброжелатель испортил карьеру Ольги Мелиховой? И кому так и не смогла сказать "прощай" Анастасия Иванова? Участники фильма: Аркадий Инин, Наталья Дрожжина, Любовь Руденко, Ирина Павлова, Андрей Апостолов, Светлана Титова, Владимир Бортко, Сергей Варчук, Александр Коршунов, Ирина Мирошниченко, Евгений Герасимов и другие.

Эркюль Пуаро снова в деле

15-17 мая в 22:25 в эфире телеканала "Россия К" российская премьера нового британского телесериала "Убийства по алфавиту" Это трехсерийная экранизация одноименного романа Агаты Кристи 1936 года, основным персонажем которого является знаменитый сыщик Эркюль Пуаро. В ролях снялись: Джон Малкович, Руперт Гринт, Эндрю Бакэн, Имон Фаррен, Джек Фартинг, Тара Фицджеральд, Грегор Фишер, Генри Гудман и другие . 1933 год. Знаменитый в прошлом частный детектив Эркюль Пуаро начинает получать странные письма с подписью "Эй.Би.Си". Когда в одном из посланий сообщается о готовящемся убийстве в Андовере, он обращается в Скотланд-Ярд. После третьего убийства, совершенного в алфавитном порядке, как и заявлял в своих письмах таинственный "Эй.Би.Си", инспектор Кроум привлекает к расследованию Эркюля Пуаро. Очередное письмо, полученное сыщиком, направляет следствие в Донкастер. Несмотря на принятые меры предосторожности, предотвратить убийство не удается Очередное убийство позволяет Пуаро и Кроуму напасть на след предполагаемого убийцы. Это торговец чулками, некто Александр Бонапарт Каст. Обыск в его доме только подтверждает догадку полиции, но у Пуаро имеются некоторые сомнения…

Правда памяти

Сайт "КиноПоиск" в мае выпустил несколько новых сериалов. Так, с 5 мая на "КиноПоиске" можно смотреть второй сезон американского триллера "Амнезия". Действие сериала разворачивается в Бостоне в наши дни. Агент ФБР Эмили Берн бесследно исчезает в самый разгар погони за серийным убийцей. Ее находят спустя шесть лет, без памяти и в стеклянном баке, наполненном водой. По возвращении ей приходится не только бороться с собственной амнезией, но и находить общий язык с мужем и сыном, у которых уже появилась другая жена и мама. Кроме того, после появления Эмили в городе происходит череда странных убийств, так или иначе связанных с ее прошлым. Находясь под подозрением у собственных коллег, бывшему агенту ФБР приходится взяться за расследование в одиночку.

Вернуть престиж больнице

Также в мае "КиноПоиск" выпускает американский сериал "Новый Амстердам". Его можно посоветовать фанатам сериалов "Анатомия страсти", "Доктор Хаус", "Хороший доктор". По сюжету - опытный специалист Макс Гудвин становится новым главврачом старейшей государственной больницы США "Новый Амстердам". Его цель - вернуть былой престиж больнице, в которой сейчас не хватает персонала, оборудования и финансирования. Несмотря на его старания, не все сотрудники пока не готовы довериться Гудвину: его предшественники также обещали привести больницу в порядок, но лишь на словах. Сериал снят по мотивам книги бывшего врача старейшей клиники в США Эрика Манхеймера "12 пациентов: жизнь и смерть в больнице "Белвью".

Политика - в будущем

Интернет-сервис "Амедиатека" предлагает смотреть с 14 мая сериал "Годы", главную роль в котором сыграла оскароносная актриса и сценарист Эмма Томпсон. В шестисерийном британском сериале Томпсон играет Вивьен Рук, которая превращается в скандальную политическую фигуру. Она - политик новой формации - шоувумен, бунтарка, шарлатанка. Великобритания переживает сложный период дестабилизации, а ее приход к власти еще больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 лет. Все эти события мы увидим глазами обычной семьи из Манчестера. Для сериала подобралась отличная команда британских актеров: Джессика Хайнс ("Доктор Кто"), Рори Киннер ("Игра в имитацию"), Энн Рейд ("Последнее танго в Галифаксе") и Рассел Тови ("Куантико").