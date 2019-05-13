Каннский кинофестиваль начнется во вторник вечером конкурсным ужастиком Джима Джармуша "Мертвые не умирают" (у нас ему дали еще более устрашающее, но бессмысленное название "Мертвые живые мертвецы"). В нем снимались сплошь оскаровские лауреаты и номинанты от Тильды Суинтон и Билла Мюррея до Стива Бушеми и Адама Драйвера: градус ожиданий высок, но это явно не кино для нервов щекотанья. Судя по участию Мюррея, лукавейшего из актеров, это ужастик иронический. В истории о нашествии зомби на тихий провинциальный Сентервилль много забавных отсылов к классике жанра, а сам Мюррей обещал, что картина будет смешной.

Сам фестиваль тоже начинается в атмосфере больших ожиданий - правда, скорее тревожных: куда двинется лучший из мировых кинофорумов? В прошлом году с приходом нового руководства он сдался под напором феминисток и, соблюдая гендерное равенство, взял в конкурс несколько слабых фильмов. Теперь он не стал повторять неудачный опыт Берлинале, пригласившего в президенты жюри экзальтированную Жюльет Бинош, и доверил ключевой пост мексиканцу Алехандро Гонсалесу Иньярриту. Но в самом жюри постарался соблюсти равновесие: 4 знаменитых месье на 4 не менее знаменитых мадам. В афише главного конкурса доминирует сильный пол, что наверняка вызовет очередной приступ гнева любителей оценивать художественное творчество по гендерным признакам. В конкурсе много классиков и каннских ветеранов - Кен Лоуч, Марко Беллоккьо, Терренс Малик, Педро Альмодовар, братья Дарденн, Арно Деплешен, Абделатиф Кешиш, Корнелиу Порумбою, Пон Джун-хо; в последнюю минуту к ним присоединился Квентин Тарантино, спешивший закончить к фестивалю свою картину "Однажды в Голливуде". В какой мере будет успешной традиционная ставка Канн на открытие новых имен - будем судить к финалу, но интригующие новобранцы в программе есть: Мати Диоп из Сенегала ("Атлантика") - первая в истории чернокожая женщина, вступившая в состязание за "Золотую пальмовую ветвь", француженки Селин Скьямма с фильмом "Портрет молодой женщины в огне" и Жюстин Трие с триллером "Соблазн", француз Ладж Ли, увеличивший свою короткометражку "Отверженные" до габаритов полнометражной драмы; бразильцы Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо с вестерном "Козодои", израильтянин Элиа Сулейман, участвовавший в Каннах с короткометражкой из альманаха "У каждого свое кино", но с полным метром выступающий здесь впервые - путешествием по миру в поисках своей Палестины "Должно быть, это рай". Верны Канны и своему принципу брать в конкурсы только картины для кинотеатрального проката - продукции Netflix в конкурсах по-прежнему нет. Надолго ли хватит упорства сопротивляться течению времени - увидим.

Хотя в главном конкурсе наши картины не участвуют, присутствие России на фестивале весьма заметно. Вновь в Каннах 27-летний Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Он дебютировал два года назад с драмой "Теснота", получившей в программе "Особый взгляд" приз ФИПРЕССИ, в прошлом году был приглашен членом жюри этой программы, а теперь представил в ней драму из послевоенных лет "Дылда". Это история двух девушек, в 1945 году вернувшихся с фронта в Ленинград и попытавшихся начать новую, мирную жизнь, строить ее на руинах города и собственной души. Один из продюсеров картины Александр Роднянский признается, что его поражает смелость, с которой молодой режиссер исследует пограничные состояния человека.

В самые последние дни в афише "Особого взгляда" возникло еще одно русское название - "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, по каннским параметрам компактный (80 минут) фильм, который тоже вырос из короткометражки. Это семейная драма, снятая на Брянщине в реальном Трубчевске с участием его жителей, в ней много импровизированных эпизодов. Наконец, в конкурсе студенческих работ Cinefondation - получасовая картина "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой из Петербургского университета кино и телевидения. В "Двухнедельнике режиссеров" картина Кирилла Михановского "Дай мне свободу" с участием Дарьи Екамасовой - о судьбе русского эмигранта в Милуоки. Заметным событием станет затеянный РОСКИНО в партнерстве со Сбербанком мультиформатный инклюзивный проект "Кинообразование без границ", цель которого - создать благоприятные возможности для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли реализовать свой творческий потенциал. Жюри "Особого взгляда" возглавит ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки ("Капернаум"), конкурса короткого метра и Cinefondation - француженка Клер Дени ("Хорошая работа", "Высшее общество").

Вновь в Каннах 27-летний Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. В программе "Особый взгляд" он представит драму из послевоенных лет "Дылда"

Фестиваль, как всегда, будет насыщен событиями и встречами. В цикле "Рандеву с..." пройдут мастер-классы Алена Делона, Сильвестра Сталлоне, Николаса Виндинга Рефна и китайской звезды Чжан Цзыи, снимавшейся в таких лентах, как "Дорога домой" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". По красной дорожке фестивального дворца продефилируют Марго Робби, Тильда Суинтон, Антонио Бандерас, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Билл Мюррей, Аль Пачино, Бен Уишоу, Маттиас Шонартс и еще многие светила киновселенной. Как обычно в последнее десятилетие, фестиваль принимает экстраординарные меры безопасности: дирекция тревожится, что "желтые жилеты" не преминут воспользоваться таким средоточием мировых знаменитостей и прессы в небольшом курортном городе, чтобы заявить свои требования.

Новых победителей каннских конкурсов объявят на заключительной церемонии 25 мая; в этот вечер будет показан фильм Оливье Накаша и Эрика Толедано "Особенные" - о "трудных подростках" с нарушениями психики.