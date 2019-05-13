Солнце дарит заряд витамина D, улучшает настроение и цвет лица.

Но в то же время воздействие УФ-лучей - один из главных факторов преждевременного старения кожи. В преддверии летней солнечной активности компания Clarins полностью обновила линию солнцезащитных средств, повысив их уровень защиты. Новая линия включает в себя десять средств SPF 30 и SPF 50+ (два из них выпущены в удобном "карманном формате"), а также два средства ухода после загара.

40 лет опыта

Свою первую "солнечную" линию компания Clarins запустила еще в 1979 году и с тех пор постоянно заботится о том, как получать красивый загар без вреда для кожи. Сегодня в лабораториях компании разработаны надежные солнцезащитные фильтры и новый высокоэффективный растительный комплекс, обеспечивающий защиту кожи на клеточном уровне.

Органические фильтры средств Clarins соответствуют международным стандартам и поглощают широкий спектр лучей типов UVA (вызывающих фотостарение и аллергические реакции кожи) и UVB (являющихся причиной солнечных ожогов). Лишь в компактном средстве для лица с легким тоном и солнцезащитном флюиде для лица SPF 30 использованы фильтры минеральные.

Растительный комплекс - характерный признак "солнечной" линии Clarins с первых дней ее существования. Он дополняет действие солнцезащитных фильтров и предотвращает фотостарение. В обновленной линии использован комплекс нового поколения на основе шести растительных экстрактов - оливы, гороха, платана, алоэ, сенны и баобаба. Кроме того, все солнцезащитные средства Clarins для лица содержат производный токоферола (витамина E), который усиливает антиоксидантное действие фильтров, предотвращая появление морщин и пигментных пятен.

Новые средства с высоким (SPF 30) и очень высоким (SPF 50+) уровнем защиты от УФ-лучей подходят и женщинам, и мужчинам. Во время пребывания на солнце рекомендуется повторять их нанесение каждые два часа.

Увлажнить и успокоить

Поскольку свободные радикалы продолжают угрожать коже и после пребывания на солнце, новые средства после загара содержат растительные экстракты с антиоксидантным действием: алоэ и арбуз увлажняют, мимоза тенуифлора защищает, карите питает, подсолнечник успокаивает. Они помогают восстановить и подготовить кожу к последующему пребыванию на солнце. А для повышения стойкости красивого золотистого оттенка загара использован особый ингредиент - сафлор, или дикий шафран.