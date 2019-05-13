ЦСКА проиграл "Зениту" и может остаться без Лиги чемпионов

Клубам российской Премьер-лиги (РПЛ) до завершения сезона осталось провести два тура. Командам предстоит выяснить, кто попадет в тройку призеров вместе с "Зенитом" и кому предстоит провести стыковые встречи за право участия в элитном дивизионе.

По всей видимости, впервые за семь лет в Лигу чемпионов не попадет ЦСКА. Уступив "Зениту" (1:3), армейцы отстали от третьего места на пять очков. Отыграть такой дефицит, в принципе, возможно, но вряд ли "Краснодар" оступится дважды.

Впрочем, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не собирается сдаваться раньше времени. Хотя и признает: весной его команда выглядит намного хуже, чем в первой части сезона.

- Мы открыли счет, но потом немного растерялись. Упустили нити игры, - отметил Гончаренко. - У нас было много атак. Однако не всегда удавалось довести дело до ударов. Ребята частенько теряли мяч и получали контратаки на свои ворота. С чем связана такая форма ЦСКА весной? Эти вещи нужно обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезона. Что касается борьбы за место в Лиге чемпионов, то мы не сдаемся.

Для "Зенита" же матч с ЦСКА был особенным. В нем питерцы вышли на поле в ранге чемпионов страны. И несмотря на отсутствие турнирной мотивации, провели одну из лучших своих встреч в сезоне. Здорово смотрелся Себастьян Дриусси, оформивший дубль. Но отдельно стоит отметить также Артема Дзюбу, сделавшего три результативные передачи.

- Это лучший год в моей жизни, - признался Дзюба. - Был потрясающий чемпионат мира, сейчас мы выиграли "золото". Я к этому всю жизнь шел. Кстати, сегодня я ведь впервые в карьере сделал хет-трик из передач. Круто.

Вместе с тем Артем намекнул, что при определенных раскладах он может покинуть "Зенит". "Да, у меня все еще есть мечта поиграть за рубежом, - не стал скрывать Дзюба. - Хотелось бы засветиться в Англии. Посмотрим, будут ли предложения. Сказали, что должны быть".

7 лет подряд ЦСКА отбирался в Лигу чемпионов

Церемония награждения "Зенита" чемпионским кубком, который питерский клуб получил на вечное хранение, была красочной. Одним из ее главных героев стал тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

Сразу после финального свистка на поле стадиона "Зенита" вынесли и собрали специальный подиум. А на фанатской трибуне развернули чемпионский баннер. И если перед матчем полотно представляло собой огромного льва с чемпионским трофеем в руках, то после встречи на нем был изображен Семак. "Сергей Богданович Семак", - затянули болельщики.

- Весь сезон был сложным. Было хорошее начало, затем наступил небольшой спад, но мы ушли на перерыв лидерами. Думаю, вряд ли кто-то мог предположить, что мы весь сезон пройдем на первом месте, - сказал Семак. - Зимой нам удалось сбалансировать команду, укрепить некоторые позиции. Да, мы вылетели из Лиги Европы, но могли пройти и дальше. Откровенных провалов у нас не было. При этом впереди еще много работы. Все это отлично понимают и не собираются расслабляться.

Благодаря второй подряд победе вернулся в еврокубковую зону "Спартак". Более того: одолев на своем поле "Уфу" (1:0) благодаря голу Зе Луиша, москвичи опередили в таблице ЦСКА.

Другой вопрос, что игра "красно-белых" все еще оставляет желать лучшего. Признается в этом и главный тренер команды Олег Кононов.

- У нас еще есть недочеты. Тем не менее сегодня мы создали много моментов. По всем показателям "Спартак" был лучше. Когда будет реализация? Это самый тяжелый вопрос для любого тренера. Трудно сказать. Моменты есть, но мы упускаем много возможностей. В любом случае когда-нибудь мы исправим это, - уверен Кононов.

В то же время главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев похвалил свою команду за игру во втором тайме, но посетовал на слабую реализацию.

- Первые десять минут мы провели на чужой половине поля. Стоило сопернику убежать в атаку, как они сразу же забили. Во второй половине мы были острее, создавали моменты и не использовали их. Потому и не набрали очков, - сказал Евсеев.

После 28 туров "Уфа" занимает 14-е место. Если ничего не поменяется, то команде Евсеева предстоят стыковые матчи за право участия в Премьер-лиге. В соперниках у нее будет третий клуб по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). На данный момент им является "Томь".

Напомним, что на выходных из элитного дивизиона вылетели махачкалинский "Анжи" и красноярский "Енисей". А "Сочи" с "Тамбовом" досрочно гарантировали себе участие в Премьер-лиге.