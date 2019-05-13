Депутаты рассмотрят проект о компенсации многодетным семьям по ипотеке

Госдума планирует 16 мая рассмотреть в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В соответствии с законопроектом, российские семьи смогут получить по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей. Поправки ранее внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

- Это законопроект непосредственно направлен на реализацию послания президента, - пояснил Исаев. - Вы знаете, что президент поставил очень серьезные задачи по оказанию поддержки семей с детьми, в первую очередь через вопросы, связанные с обеспечением определенных льгот по жилью. Данный законопроект наделяет правительство правом ввести такие дополнительные льготы.

Как ранее сообщил журналистам Вячеслав Володин, необходимые для реализации поручения президента средства уже есть. "Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года", - подчеркнул он.