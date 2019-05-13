Для московских школ выберут новых охранников

Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике объявила о проведении конкурсов по оказанию охранных услуг в школах столицы.

По данным департамента, будет проведено 35 открытых конкурсов. В каждом лоте сможет участвовать от 15 до 38 заказчиков. Главные требования к кандидатам: действующая лицензия на осуществление частной охранной деятельности, наличия опыта по успешному оказанию услуг сопоставимого характера, квалификация трудовых ресурсов. Контракты с победителями конкурсов заключат сроком на три года: с начала июля 2019 года по конец июня 2022 года.

В настоящее время открыта заявочная кампания, сами конкурсы состоятся в ближайший месяц.

Как отмечают городские власти, введение стандартов конкурсных процедур позволит сформировать единые требования и обязанности сотрудников, повысить качество обеспечения безопасности детей на территории образовательных учреждений.

По мнению заместителя председателя гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павла Сорокина, интерес к конкурсам будет высоким, так как уровень конкуренции в сфере охранных услуг стабилен.