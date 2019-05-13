Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке

Россияне не склонны бросать работу, имея достаток. Лишь около 21 процента участников опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) заявили, что предпочли бы уволиться, имея финансовую стабильность.

Большинство респондентов (78 процентов) сказали, что продолжили бы трудиться, даже если бы им не нужно было зарабатывать. При этом 56 процентов признались, что остались бы на прежнем месте работы, а 22 процента - ушли бы на другое. Об этом со ссылкой на данные ВЦИОМ пишет РБК.

В целом, можно сказать, что основной части россиян нравится их работа. Об этом сообщили 86 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В других городах-миллионниках доля респондентов, выбравших такой ответ, оказалась еще больше - на уровне 93 процентов.