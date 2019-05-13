Эксперт: С-300 и С-400 превосходят американские разработки

Специализирующееся на военной тематике онлайн издание Defence Blog ранее сообщило, что на спутниковом снимке территории США замечен российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300ПТ. При этом его точное местоположение остается неизвестным, равно как неясно, настоящий ли это комплекс или макет. При этом известно, что американские военные довольно часто используют российскую технику в ходе своих учений для "большей достоверности".

Как считает редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комплекс мог попасть в США через Украину. "При президенте Порошенко Украина предоставила американским военным доступ к образцам советской военной техники, в числе которых и С-300", отметил он.

При этом Коротченко подчеркнул, что ЗРК С-300 - разработка 1980-х годов, и никаких свежих данных американская сторона получить от его изучения не сможет. "Современная российская военная техника типа С-400 не имеет ничего общего со старыми советскими "трехсотками", сказал эксперт.

Как ранее отмечали представители Минобороны РФ, нынешние российские ЗРК С-300 и С-400 превосходят по всем параметрам американские разработки, даже самые последние, включая противоракетный комплекс Patriot PAC-3+.

ЗРК С-300 находятся на вооружении во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, Алжире, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Греции, Иране, Казахстане, КНР, Словакии.