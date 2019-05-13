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13.05.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали выгодную альтернативу витаминам из аптеки

Текст: Евгений Гайва
В конце весны растет спрос на зелень, которая помогает восполнить нехватку витаминов. На этом фоне повышаются цены. Однако некоторые виды зелени уже начали дешеветь, рассказали "Российской газете" эксперты торговой платформы "АГРО 24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Они провели исследование по нескольким интернет-магазинам крупных торговых сетей.

Фото: iStock
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Цены на зеленый лук и укроп, а также щавель, листья сельдерея с начала года выросли в среднем на 15 процентов. Если в январе килограмм зелени можно было купить за примерно 1,19 тысячи рублей, то в конце апреля - за 1,37 тысячи рублей.

Также подорожала петрушка - на 4,6 процента. Сейчас эту зелень можно купить за 624,16 рубля за килограмм.

Дороже всего руккола. Сейчас эта зелень стоит 1,46 тысячи рублей за килограмм. Правда цены уже пошли на спад, а ценовой пик пришелся на февраль. Тогда руккола стоила более 1,5 тысячи рублей, рассказывают эксперты.

"Всплески подорожаний и удешевлений отдельных продуктов связаны с межсезоньем, запасы после зимы истощились, а возможные перебои в поставках импортной продукции сместили цены", - говорит бизнес-аналитик "АГРО24" Дарья Ширяева.

Фото: pixabay.com
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Вместе с тем, на прилавках каждый день появляется уже свежая, весенняя зелень, так что стоимость, в целом, скоро начнет снижаться, уверяет эксперт. Например, уже заметно дешевеет зеленый салат. Если в январе он стоил 1,05 тысячи рублей, то сейчас уже 0,99 тысячи рублей. То есть цены снизились почти на шесть процентов.

На прилавках в основном зелень тепличного отечественного производства, говорит Дарья Ширяева. Встречается иногда зелень из Израиля. Но в целом, даже такую зелень как шпинат, базилик, кинзу научились у нас выращивать, отмечает она.

Экономика Товары и цены Общество Здоровье Цены на продукты
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