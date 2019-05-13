Эксперты назвали выгодную альтернативу витаминам из аптеки

Они провели исследование по нескольким интернет-магазинам крупных торговых сетей.
Цены на зеленый лук и укроп, а также щавель, листья сельдерея с начала года выросли в среднем на 15 процентов. Если в январе килограмм зелени можно было купить за примерно 1,19 тысячи рублей, то в конце апреля - за 1,37 тысячи рублей.
Также подорожала петрушка - на 4,6 процента. Сейчас эту зелень можно купить за 624,16 рубля за килограмм.
Дороже всего руккола. Сейчас эта зелень стоит 1,46 тысячи рублей за килограмм. Правда цены уже пошли на спад, а ценовой пик пришелся на февраль. Тогда руккола стоила более 1,5 тысячи рублей, рассказывают эксперты.
"Всплески подорожаний и удешевлений отдельных продуктов связаны с межсезоньем, запасы после зимы истощились, а возможные перебои в поставках импортной продукции сместили цены", - говорит бизнес-аналитик "АГРО24" Дарья Ширяева.
Вместе с тем, на прилавках каждый день появляется уже свежая, весенняя зелень, так что стоимость, в целом, скоро начнет снижаться, уверяет эксперт. Например, уже заметно дешевеет зеленый салат. Если в январе он стоил 1,05 тысячи рублей, то сейчас уже 0,99 тысячи рублей. То есть цены снизились почти на шесть процентов.
На прилавках в основном зелень тепличного отечественного производства, говорит Дарья Ширяева. Встречается иногда зелень из Израиля. Но в целом, даже такую зелень как шпинат, базилик, кинзу научились у нас выращивать, отмечает она.