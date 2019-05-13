Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины

Одной из главных задач избранного президента Украины Владимира Зеленского будет решение вопроса с госдолгом. Также от него зависит, будет ли Россия и дальше поставлять газ в Европу через Украину. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан.

"Он столкнется в ближайшие недели и месяцы с двумя основными вызовами. Это вопрос с долгом, который означает, что нужно найти решение для погашения немалой задолженности, люди должны быть сфокусированы на этом. И это истечение газового контракта с РФ", - считает еврокомиссар.

Также, по мнению Хана, Зеленскому предстоит показать свою независимость от олигархических структур. "Новый президент был явно избран в результате голосования, направленного против истеблишмента, однако истеблишмент остается там же, где и был. Крайне важно продемонстрировать его независимость от олигархических структур и начать решать эту серьезную проблему украинской системы", - отметил еврокомиссар, добавив, что новый курс Украины станет понятен лишь после парламентских выборов, которые пройдут осенью. Сейчас же все партии и политики готовятся к предстоящему голосованию.

Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский. Он набрал 73,22 процента голосов. Теперь решается вопрос с датой проведения инаугурации. Сейчас в украинском парламенте зарегистрированы два проекта постановления о проведении церемонии - 19 мая и 1 июня. Окончательное решение будет принято на заседании Рады 14 мая.

Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов. Сосредоточится новая власть на борьбе с коррупцией, проведет реформу Службы безопасности Украины и создаст Службу финансовых расследований, которая заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Команда Зеленского также пересмотрит "одиозные" назначения Порошенко, особенно проведенные в последние дни.

В то же время другой советник Иван Апаршин, отвечающий за сферу обороны, заявил, что страна все также будет стремиться в НАТО, "воевать с Россией" и в Донбассе.