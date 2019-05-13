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13.05.2019 16:25
Рубрика: В мире

Фармацевтов США обвинили в сговоре

Текст: Алексей Чуриков
Судебный иск к 20 компаниям и дюжине топ-менеджеров крупнейших фармацевтических фирм США подали одновременно 44 американских штата. "Корпорации организовали, пожалуй, самый вопиющий и разрушительный ценовой заговор в истории Соединенных штатов", - говорится в исковом заявлении. В некоторых случаях стоимость препаратов была искусственно раздута на 1000 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как утверждается в иске, между компаниями действовал сговор, целью которого было, как недопущение падения цен на лекарства, так и систематическое повышение их стоимости. Таким манипуляциям подверглись около 100 наименований препаратов. Многие из них относятся к группе "критических", поскольку используются при лечении диабета, различных видов рака, эпилепсии и ВИЧ. Причем все они - дженерики, смысл существования которых изначально сводился к пониженной стоимости и, как следствие, доступности для населения.

Фото: mikemareen/iStock
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До недавнего времени именно дженерики считались в американской медицинской системе "спасительным элементом", позволявшим гражданам ежегодно в совокупности экономить миллиарды долларов. "Описываемый в этом судебном разбирательстве уровень корпоративной жадности совершенно бессовестный и бессердечный", - заявил губернатор штата Невада, Стив Сисолак.

Напомним, что среднестатистический американец платит в год около 1200 долларов за лекарства, причем стоимость брендовых препаратов порой совершенно недоступна для большинства населения. Ценник может превышать 40-80 тысяч долларов за курс лечения рядовых заболеваний. При редких болезнях стоимость ограничивается лишь "жадностью корпораций". Так, препарат способный восстановить зрение у детей с редким заболеванием сетчатки стоит 850 тысяч долларов за курс, а цена нового лекарства, призванного побороть гемофилию-Б, составит уже 1,5 миллиона долларов.

Причину столь высокой стоимости связывают с тем, что США, как государство, не регулируют рынок медицинских препаратов напрямую. Такой подход, о чем свидетельствует содержание иска, привел к тому, что потребители фактически оказались в заложниках у фармацевтических корпораций, а государство продемонстрировало свое бессилие перед ростом цен.

Фото: iStock
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Многие американцы неспособны приобретать элементарные, но столь необходимые для нормальной жизни препараты и находятся в безвыходной ситуации. На прошлой неделе группа страдающих диабетом жителей штата Миннесота организовала "караван в Канаду" для того, чтобы купить инсулин. Поездка этой небольшой группы вызвала переполох в американских и канадских медиа, окрестивших в большинстве своем эту ситуацию "национальным позором для США". "Мы направляемся в Канаду, потому что в США просто астрономические цены на инсулин, мы не можем себе его здесь позволить", - отметила организатор акции Куинн Нистрем. Реальность по ту сторону границы удивила всех - одна инъекция инсулина в Канаде стоит 30 долларов, а в США уже 300.

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