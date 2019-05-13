Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование относительно возможного вмешательства высших должностных лиц государства в работу судей. Речь идет о действующем президенте Украины Петре Порошенко, министре юстиции Павле Петренко и председателе Нацбанка Украины Якове Смолии. Об этом сообщает Окружной административный суд Киева.

В частности, как сказано в сообщении, "руководство государства, комментируя решение судей о признании незаконной национализации "ПриватБанка", сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость".

По информации суда, это нарушение произошло во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 18 апреля, на котором Порошенко призвал Генпрокуратуру и СБУ выяснить, возможно ли привлечь к уголовной ответственности судей Окружного административного суда, которые признали незаконность национализации "ПриватБанка", принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

За вмешательство в деятельность судебных органов положено уголовное наказание, подчеркивает суд.