Глава МИД Сербии Ивица Дачич пожаловался на недовольство Запада из-за развития отношений Белграда с Россией. По его словам, Запад оказывает давление на Сербию.

Ключевой причиной давления на Белград является российский трубопровод, передает RT. Однако ни одна другая страна Сербии газ больше не предлагает.

Между тем подобное поведение Запада стало для Белграда уже привычным явлением, и республика выработала к нему устойчивость. "Причем не устраивают его (Запад) только ситуации, когда отношения налаживает Сербия", - отметил Дачич. Такие действия он назвал двойными стандартами.

США, НАТО и ЕС наращивают усилия по "освоению" Балкан, требуя от руководства этих стран сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. В свою очередь Россия всю свою политическую мощь и влияние использует для помощи Белграду и сербскому народу, делая это без выставления условий и требований.