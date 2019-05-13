Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Майские праздники в России не будут сокращены. Власти выступают за то, чтобы эти выходные оставались длинными.

В частности, против сокращения майских праздников выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что для того, чтобы их продлить, часть выходных перенесли с января. В результате, праздничные выходные в мае в этом году продлились девять дней - с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, сообщает РИА Новости.

Минтруд предложил сохранить эту практику и на 2020 год.

Но есть и другая точка зрения. В Совете Федерации, например, считают, что нужно разделять длинные праздничные выходные, делая их более дробными.