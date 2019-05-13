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13.05.2019 14:33
Рубрика: Власть

Госдума 14 мая рассмотрит поправки о допуске родственников в реанимацию

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на пленарном заседании 14 мая рассмотрит во втором чтении законопроект о предоставлении родственникам права находиться в реанимации с близкими. Закон на эту тему может быть принят Госдумой на этой неделе. Об этом заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Парламентарий напомнил, что законопроект был внесен группой депутатов во главе с Николаем Герасименко.

- Речь идет о предоставлении родственникам и законным представителям пациентов права присутствовать в отделениях интенсивной терапии и в реанимационных отделениях, - пояснил Исаев, назвав возможным окончательное принятие закона на этой же неделе.

Фото: Photoxpress.ru
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Первое чтение инициатива прошла 4 июля прошлого года. Комментируя тогда принятие, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у родителей, супругов и детей появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты. Он отметил, что данный закон россияне ждали в течение многих лет. И с просьбой дать людям такую возможность в ходе одной из "прямых линий" обратился к президенту Владимиру Путину известный актер Константин Хабенский.

Пока что возможность посещения реанимации родственниками остается на усмотрение руководства лечебных учреждений. То есть пускать их необязательно, пояснял ранее один из авторов Николай Герасименко. Между тем, в большинстве стран родители, иные члены семьи, законные представители пациентов имеют право находиться рядом с больными.

Зампредседателя профильного комитета Леонид Огуль считает, что пациенты реанимаций более других нуждаются в поддержке близких. И особенно это касается детей. Однако депутат предупредил, что превращать реанимацию в проходной двор нельзя, ведь в этих отделениях врачи борются за жизнь людей. Так что создавать дополнительные риски для их слабого здоровья - огромная ошибка.

О рисках Госдуму предупредил и кабмин, рекомендовав депутатам дать полномочия Минздраву, чтобы тот определил порядок допуска. Как объяснил Николай Герасименко, в подзаконных актах будет прописано, что "нельзя будет пускать с температурой, инфекцией". Кроме того, будут конкретизированы критерии допуска в реанимацию. И еще предстоит защитить права пациентов: чтобы, например, "чужой" родственник не имел возможности заснять больного и выложить съемку в интернет. В рамках второго чтения депутаты собираются нивелировать ряд рисков, связанных с введением новшества.

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