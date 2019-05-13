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13.05.2019 14:25
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит законопроект о "пьяных" ДТП с жертвами

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об ужесточении наказания за так называемые "пьяные" ДТП со смертельным исходом. Первое чтение поправок о повышении уголовной ответственности за гибель людей по вине нетрезвых водителей планируется провести на заседании 14 мая.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Об этом сообщил один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Рассмотрение ранее планировалось в апреле, но депутаты не успели до майских каникул.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.

Пока что такого рода деяния считаются преступлениями по неосторожности, поэтому достаточно часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы или на нижнем пределе, даже когда речь идет о гибели двух и более человек, пояснил он.

Согласно законопроекту, в случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшего нарушителю будет грозить от трех до семи лет лишения свободы (сейчас - до четырех лет). При гибели человека наказание составит от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас - от двух до семи лет). А в случае смерти двух или более лиц - от восьми до 15 лет лишения свободы (вместо нынешних - от четырех до девяти лет).

Ранее документ получил рекомендацию Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Фото: iStock
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Председатель комитета Павел Крашенинников заявлял, что большое количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за ДТП в состоянии опьянения, вновь садятся за руль в нетрезвом виде. Необходимо соотнести санкции, предусмотренные УК РФ за преступления, совершенные пьяными водителями, со степенью общественной опасности таких деяний, уверены в комитете.

По сути, предлагается сделать соразмерной ответственность за "пьяные" ДТП с летальным исходом с уголовным наказанием за умышленное убийство, говорил ранее спикер ГД Вячеслав Володин. Ведь очевидно, что был умысел.

По статистике, ежегодно жертвами таких преступлений становится в среднем 4,5 тыс. человек и более 20 тыс. получают тяжелые травмы.

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