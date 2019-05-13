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13.05.2019 19:41
Рубрика: Экономика

К школьному питанию предъявят новые требования

Текст: Марина Гусенко
К производителям питания для школьных столовых могут предъявить новые требования. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В частности, в нем написано, к конкурсу поставщиков такого питания должны допускаться компании с хорошей репутацией, у которых есть финансовые ресурсы для выполнения госконтракта, материальная база, сотрудники нужной квалификации и опытом работы.

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В пояснительной записке к документу авторы законопроекта указывают, что он разработан в связи с увеличением числа жалоб на некачественные продукты питания для детей, на то, что работники пищеблоков не всегда имеют медицинские документы, дающие право работать в сфере общественного питания.

Также депутаты ссылаются на опрос ОНФ, выявивший 10 регионов с худшей ситуацией в сфере питания. Худшие оценки респондентов получили Оренбургская, Ульяновская области, Дагестан. В этих регионах были выявлены признаки антимонопольных соглашений. "А в Республике Дагестан и Ульяновской области Федеральная антимонопольная служба России уже подтвердила создание картелей", - говорится в пояснительной записке.

Фото: Михаил Синицын
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Также отмечается, что питание школьников часто не сбалансировано, что ведет к нарушению обмена веществ и преждевременному износу органов пищеварения. Каждый восьмой российский ребенок страдает от избыточной массы тела.

При этом объем финансов, проходящих через систему госзакупок в сфере питания обучающихся, оценивается в 400 миллиардов рублей, так что рынок является привлекательным, в том числе -для недобросовестных подрядчиков.

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