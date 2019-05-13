Из Антарктиды приходят тревожные новости. Например, перестала существовать одна из крупнейших в мире колоний императорских пингвинов. Она разделились на несколько семейств. Более того, в последние три года в этой колонии почти не появлялось потомство. Главная причина, по мнению ученых, неблагоприятные условия жизни из-за уменьшения ледового покрова континента и раннего начала сезона таяния льдин.

В одной из крупнейших в мире колоний императорских пингвинов за последние три года почти не появлялось потомство. Фото: REUTERS

Дальше - больше. Крупнейший в Антарктиде шельфовый ледник Росса тает быстрее, чем ожидалось, из-за сильного нагрева слоев воды. А недавно на континенте произошло знаменательное событие: от ледника Ларсена откололся один из самых крупных за всю историю наблюдений айсберг площадью около пяти тысяч кв. км. В среднем антарктический ледовый щит имеет толщину около трех километров. Даже если растает только часть ледников, уровень океана поднимется на десятки сантиметров, а то и на метр и даже больше.

Конечно, гигантские айсберги и раньше откалывались от континента. Но отличается ли сегодняшняя ситуация от предыдущих? Оценки показывают, что после 1990-х годов шельфовый лед стал быстро разрушаться. Если к началу 2000-х континент терял ежегодно 50 миллиардов тонн льда, то в 2018 году - около 250 миллиардов тонн. Вклад континента в рост уровня Мирового океана за сорок лет составил порядка полутора сантиметров.

Сейчас ученые с тревогой следят за поведением других гигантских ледников. Скажем, от ледника Якобсхавн уже отрываются айсберги, которые возвышаются над водой почти на 100 метров, а ведь подводная часть в девять раз больше. Пока подъем воды из-за таяния Антарктиды небольшой, примерно 0,25 сантиметра в год. Но ситуация может резко измениться, если таяние доберется до ледника Туйэтса. Он способен уже в этом веке поднять уровень океана сразу на 3,5 сантиметра. Что в свою очередь еще больше подхлестнет глобальное потепление.

Не отстает и Арктика, где глобальное потепление шагает ударными темпами. Только за последние три года побиты многочисленные климатические рекорды, некоторые с ошеломляющим скачком. Вот лишь несколько цифр. Так, в 2016 году средняя температура была на 9 градусов больше, чем в 1979 году. За 40 лет площадь летнего ледяного покрова в Северном Ледовитом океане сократилась наполовину, а объем морского льда уменьшился на четверть. А ведь еще недавно ученые были уверены, что подобное произойдет только к середине столетия. Многие специалисты говорят, что при нынешней скорости климатических событий уже в этом столетии мир увидит Северный Ледовитый океан вообще без льда. Подобного не было в течение тысячи лет. А известный климатолог профессор Рутгерского университета Дженнифер Фрэнсис еще "оптимистичнее". Она уверена, что океан может освободиться ото льда уже к лету 2040 года, то есть на 60 лет раньше, чем предполагали еще 10 лет назад.

Северный Ледовитый океан может освободиться ото льда в 2040 году, на 60 лет раньше, чем считалось еще 10 лет назад

Почему же Арктика и Антарктика являются, по мнению ученых, абсолютными лидерами в формировании климата? Почему здесь потепление идет особенно стремительно? Механизм, по мнению ученых, примерно такой. Незначительное количество тепла расплавляет яркий белый лед, отражавший солнечные лучи. В итоге открываются большие темные поверхности океана, а он уже наоборот поглощает солнечный свет, работая на потепление. Поглощенное тепло продолжает нагревать лед, он тает, открывая новые темные площади, что дополнительно работает на потепление. Вот такая она, положительная обратная связь.

Еще один сподвижник потепления в Арктике - вечная мерзлота. Она оттаивает, выбрасывая в атмосферу огромные количества углекислоты. Сегодня в Арктике его содержание в два раза больше, чем в атмосфере. Таяние способно освободить этого монстра на свободу, что многократно усилит процесс потепления. Наблюдая за всеми этими "выходками" климата, ученые меняют прогнозы будущего, благостные картины сменяются трагическими. "Наш анализ показывает, что мы приближаемся к порогу, за которым открывается прямая дорога к "Земле-парнику", - говорит пишет Уилл Стеффен. - На этом пути работают законы, на которые человеку трудно повлиять, и этот процесс нельзя обратить или хотя бы замедлить происходящее".

Но что же делать нам в такой ситуации? Прежде всего, по мнению Стеффена, надо как можно быстрей осознать, что ситуация с климатом стремительно меняется, что она куда тревожней, чем представлялось еще несколько лет назад, что Парижское соглашение не даст ожидаемого эффекта. Поэтому человечеству надо срочно начинать действовать.

Между тем

Последние исследования российских ученых выявили неожиданный факт: Евразийская Арктика теряет лед быстрее североамериканской. То есть потеря льда в разных районах Арктики идет разными темпами. По словам исследователей, это объясняется сезонностью. Наблюдения показывают, что с 2000-х годов в евразийской Арктике ледяной покров сокращается даже зимой, а в американской - только летом. Этот дисбаланс вызван особенностями циркуляции воздушных масс в Арктическом регионе. Во второй половине сентября обычно меньше всего льда. В это время океан активно накапливает тепло от солнца. Но если с полюса или из Гренландии приходит холодный воздух, он забирает часть тепла. И наоборот: поступление теплого воздуха с материка усиливает нагрев океана.