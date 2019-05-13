Возможность снижения ипотечных ставок до восьми процентов рассмотрит Госдума во вторник, 14 мая. Это позволит увеличить объемы выдачи кредитов и вернуть высокий спрос на жилье.

"Есть поручение нашего президента Владимира Путина по итогам его Послания Федеральному Собранию - проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до восьми процентов годовых и менее", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что затягивать с реализацией такой меры нельзя, люди ждут решения этого вопроса.

В первом квартале 2019 года ипотечные ставки продолжили рост, который начался еще в октябре прошлого года. В январе россияне занимали у банков деньги в среднем под 9,87 процента, в феврале - уже под 10,15, а в марте - 10,42 процента.

В последний раз такая высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года. Тогда банки выдавали кредиты под 10,58 процента. Правда, ставки с тех пор неуклонно снижались, достигнув минимума в сентябре-октябре 2018 года. Еще осенью взять ипотеку можно было под 9,41 процента, отмечают в компании "Метриум". Но за полугодие жилищный кредит подорожал на один процент, и пока банки не видят возможности снизить его стоимость без изменения условий кредитования.

Сделать реальной выдачу ипотеки под 8 процентов можно с помощью конкретных механизмов, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. "Рассчитывать, что банки просто возьмут "под козырек" и начнут выдавать кредиты под 8 процентов, нереально, - поясняет он. - Если деньги привлекаются под 7 процентов, то выдавать банк их сможет минимум под 9 процентов. Чтобы не работать себе в минус, нужно заложить хотя бы 2-процентную маржу". Тосунян отмечает, что для ставки в 8 процентов нужна либо ключевая ставка в 5-6 процентов, либо субсидирование для банков части процентов. К тому же, отмечает Тосунян, сниженную ставку лучше использовать как способ стимулирования ипотечного кредитования у определенных категорий заемщиков. А не для всех.

Снижение ставок до восьми процентов может обеспечить повторение ипотечного бума 2018 года

Снижения ставок ждут и строители. Быстрый рост ставок превратил ипотеку из "союзницы" застройщиков в фактор торможения спроса на жилье. По итогам первого квартала россияне получили в банках почти 65 тысяч кредитов на покупку строящихся квартир. В сравнении с 2018 годом количество займов уменьшилось на 17 процентов. Отрицательная динамика наблюдалась весь первый квартал этого года, но хуже всего обстояли дела в марте, когда количество кредитов снизилось на треть.

Больше всего повышение ставок отразилось на покупателях строящегося жилья и застройщиках. Так как от 40 до 70 процентов всех дольщиков используют для вложений в строительство заемные средства. Снижение стоимости кредитов благоприятно повлияло бы на рынок. "Если ставки достигнут 8 процентов, то нас ждет повторение ипотечного бума 2018 года, повышение спроса на новостройки, рост инвестиций в жилищное строительство. Это было бы очень кстати, если учесть приближающуюся реформу 214-ФЗ", - говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Часть изменений, которые должны сделать ипотеку более комфортной для заемщика, уже приняты. Вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации от потери жилья. Готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить компенсацию на погашение кредита в 450 тысяч рублей. Однако по отдельности эти меры не смогут существенно повлиять на популярность ипотеки, для этого комфортными должны быть ставки и условия получения кредитов для всех заемщиков.