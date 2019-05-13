Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
12:26 13.05.2019

Как можно выселить жильцов из сдаваемой квартиры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Юрист Екатерина Кузнецова рассказала aif.ru, как собственнику жилья выселить квартирантов, если они нарушают закон или условия договора.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае

"По закону оснований для выселения жильца не так много: это использование жилого помещения не по назначению (например, в предпринимательских целях) или систематическое нарушение условий договора (например, нарушение сроков арендной платы, уничтожение или повреждение имущества собственника, находящегося в принадлежащей ему квартире/доме)", - отметила Кузнецова.

При этом она посоветовала тщательно подходить к составлению договора аренды квартиры. В частности, в документе необходимо перечислить всех людей, которые могут проживать на одной территории с арендатором. Это поможет собственнику избежать ситуации, при которой квартиру сдадут в субаренду.

Кроме того, эксперт призвала перечислять в договоре все находящееся в сдаваемом помещении имущество.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
12.05.2019

Тенденция: Квартиры без отделки теряют популярность

Тенденция: Квартиры без отделки теряют популярность

Приоритетными критериями при выборе квартиры в новостройке сегодня являются цена, транспортная доступность и наличие отделки. Приобрести жилье с отделкой от застройщика несколько дороже, чем без нее, но все же выгоднее, говорят эксперты

Жилая недвижимость
06.05.2019

Маткапитал можно будет вложить в покупку квартир через эскроу-счета

Маткапитал можно будет вложить в покупку квартир через эскроу-счета

Минстрой разработает меры использования материнского капитала при покупке квартир, которые строятся с открытием эскроу-счетов. Новые правила долевого строительства вступят в силу с 1 июля

Ипотека
05.05.2019

"Российская газета" публикует закон об ипотечных каникулах

"Российская газета" публикует закон об ипотечных каникулах

"Российская газета" публикует закон об ипотечных каникулах. Согласно документу, у заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, появляется право требовать от банка сокращения или вовсе приостановки платежей по кредиту на срок до полугода