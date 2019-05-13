Как можно выселить жильцов из сдаваемой квартиры

Юрист Екатерина Кузнецова рассказала aif.ru, как собственнику жилья выселить квартирантов, если они нарушают закон или условия договора.

"По закону оснований для выселения жильца не так много: это использование жилого помещения не по назначению (например, в предпринимательских целях) или систематическое нарушение условий договора (например, нарушение сроков арендной платы, уничтожение или повреждение имущества собственника, находящегося в принадлежащей ему квартире/доме)", - отметила Кузнецова.

При этом она посоветовала тщательно подходить к составлению договора аренды квартиры. В частности, в документе необходимо перечислить всех людей, которые могут проживать на одной территории с арендатором. Это поможет собственнику избежать ситуации, при которой квартиру сдадут в субаренду.

Кроме того, эксперт призвала перечислять в договоре все находящееся в сдаваемом помещении имущество.