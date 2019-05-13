Ученые, изобретатели и просто неравнодушные люди, которым надоело жить с вечным упреком в сознании "а вот в Европе...", предлагают свои проекты по сбору, сортировке и утилизации отходов. Так, на берегу Карского моря на Ямале уже действует экологически чистая установка, которая под воздействием высоких температур превращает любые отходы в энергию. И это очень важно в условиях Арктики, где морозы под 50 градусов.
Ненужный хлам: можно ли на нем заработать в степной глубинке?
- На Западе мусор - это настоящее богатство. На заводах его получают от муниципалитета бесплатно и гарантируют его переработку, потому что это выгодно. А у нас как поступают? В лучшем случае рассортируют вручную металл, стекло и пластмассу, остальное захоронят. Я сам инженер по профессии, и суть моей разработки такова: специальный аппарат с ротором 50 тысяч оборотов в минуту измельчает мусорную массу до пяти микрон. Затем полученную мусорную пыль по трубе подают в специальную центрифугу, которая позволяет быстро сортировать эту измельченную массу по материалам - дерево, бумага, пластмасса, пластик... Вода, кстати, тоже отводится. Это не только бестепловой метод переработки мусора, но он практически не загрязняет окружающую среду, - объясняет глава Сарпинского района Николай Очиров.
Для производства опытного образца мусороперерабатывающего завода требуется минимум 30 миллионов рублей. Первый такой завод районные власти намерены установить в Сарпинском районе и уже сейчас активно ищут на это средства.
Между тем реформа в районе начиналась болезненно. В отличие от города, в степной глубинке плотность населения невелика. От райцентра до какого-нибудь отдаленного села - 70-80 километров. Проблема, кстати, характерная не только для Сарпинского района, но и для всей Калмыкии. И это при том, что доходы у сельских жителей меньше, чем у городских.
- Законодательство жестко прописывает правила для региональных операторов. Они обязаны доехать до каждого двора, до каждой животноводческой стоянки и собрать мусор, - пояснила руководитель республиканского министерства ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева.
По началу "мусорная" реформа едва не довела сарпинцев до бунта. Это хорошо почувствовал на себе глава района.
- Жители района приходили в администрацию по 200-300 человек. Чуть костылем не побили. До сих пор сарпинцев возмущает, что расценки на вывоз мусора формируются независимо от того, взрослый человек живет в доме, младенец или старик. Еще меня спрашивают, почему нельзя считать тарифы от подворья. Вот звонила бабушка, рассказывала, что прописанные у нее дети сейчас живут в Волгограде. "А где я возьму 400 рублей, чтобы платить за них?" - сетует она. Объясняю, что детям придется выписаться или принести справку, что они не проживают у бабушки, - описывает ситуацию Николай Очиров.
Жителям калмыцких сел плата за вывоз мусора действительно начисляется исходя из количества фактически проживающих, а не прописанных человек в доме.
В результате снизили плату за вывоз мусора для жителей частных домов в сельской местности с 81 до 54,36 рубля. А для жителей многоквартирных домов - до 58,58 рубля. Недополученные доходы будут возмещаться регоператору из республиканского бюджета.
Но житель села СадовоеСарпинского района Сергей жалуется, что все равно получается дорого . "Со своим мусором я сам справлялся всегда бесплатно, - сетует он.
Камень, ножницы, бумага - сортирует детский сад
Разноцветные мусорные контейнеры для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азов, а вскоре и в азовских детсадах. Причем в сборе вторсырья инициаторы прежде всего дети, а не взрослые.
- Думали, с появлением накопителей в садах и школах взрослые вспомнят, как они в молодые годы собирали макулатуру и металлолом, и это даст толчок, но получилось наоборот, - рассказывает автор идеи, руководитель общественной некоммерческой экологической организации "ЭКА-Азов" Владимир Калашников.
"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Из рисунков на них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика и что в итоге из них может получиться, например одежда или игрушки.
Для родителей на накопители нанесен штрихкод со ссылкой на электронную карту, на которой отмечены пункты раздельного сбора отходов в городе. Приложив к нему мобильное устройство, можно скачать карту.
За накоплением мусора в детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков возчику вторсырья.
В качестве поощрения за раздельный сбор отходов детсадам скоро будет выдаваться специальный сертификат на конкретную сумму. Эти средства можно будет обналичить в одном из магазинов канцелярских товаров. Например, купить краски, альбом, пластилин, цветную бумагу для занятий творчеством.
Дети также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая городскому обществу по защите бездомных животных. Средства от их сдачи перечисляются на корм и лечение питомцев приюта. За два весенних месяца собрали почти 300 килограммов, что немало, учитывая легкий вес одной крышки. Для популяризации идеи в городском парке появился арт-объект в виде барабана с изображением кота. Родители, гуляющие с детьми, бросают в отверстие барабана пластиковые крышки.
Робот на службе
Как рассказала мама мальчика Айгуль Ибрагимова, идея возникла еще три года назад, когда ребенка возмутило, сколько мусора оставалось после туристов. Первый прототип робота-мусорщика Амир создал в семь лет. В дальнейшем механизм усовершенствовался. В итоге после многочисленных доработок в основу DustBot лег не только конструктор Lego Mindstorms, но и датчики Arduino и другие многочисленные детали, о которых создатель робота предпочитает не говорить - секрет фирмы.
- Мой DustBot не простой уборщик. С помощью ультразвуковых датчиков он определяет нахождение мусора и собирает его щеткой в специальные контейнеры, а затем по мере их наполнения разгружает. Движется робот по определенному маршруту, однако человек в любое время может его остановить. Для этого нужно установить специальное приложение на смартфон, а можно просто выучить определенные голосовые команды, на которые реагирует DustBot, - рассказывает Амир.
Важно, что робот питается от солнечных батарей: аккумулирует энергию, а в темное время суток замедляется, чтобы экономить заряд.
Кроме того, Амир установил на своей разработке датчики температуры, влажности, анализатор уровня углекислого газа в воздухе. Эти данные можно передавать на метеостанцию, а при уборке в помещении отправлять на пульт диспетчера.
Успеть за 90 минут
Вологодские студенты стали лидерами международного экл-квеста "Чистые игры". В нем участвовало 960 человек, они собрали более 13 тонн мусора. Суть игры вот в чем. Все участники распределяются по командам. Организаторы дают им конкретные участки для сбора мусора. Это парки, скверы, улицы и аллеи, территории возле домов. На все - 90 минут. Скупщики "покупают" собранный мусор, за это дают командам баллы - от одного до десяти. Больше всего ценятся так называемые артефакты - это какие-то необычные вещи (например диван или кресло), которые удастся отыскать и продать подороже, сочинив историю. Победителем считается команда, заработавшая больше всего баллов и собравшая наибольшее количество мусора.
Процесс скупки мусора отслеживали через специальное мобильное приложение. В режиме онлайн оно позволяло контролировать ход состязания на разных площадках.
Самые необычные находки попались в руки волонтеров на берегу реки Содемы и на улице Псковской. Например, фуражка офицера погранвойск НКВД образца 1935 года. За эти артефакты участникам экоквеста начислили наивысший балл.
Как отметили организаторы, если бы не экоквест, не удалось бы собрать такого количества участников в субботнике.
Отработанные шины превращаются в бензин
Суть ее проста: берутся любые органические твердые бытовые отходы - остатки пищи, пластика, отработанные шины и т.д. - и перерабатываются совместно с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться гудрон, например.
Как отмечает один из авторов разработки, завкафедрой экономики природопользования УрФУ профессор Елена Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти, - бензиновой, дизельной, мазута. Поэтому из полученного продукта в процессе дальнейшей нефтепереработки можно в итоге получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум.
В итоге и отходы идут в дело, и нефть можно экономить, используя органические отходы в качестве добавки в составе сырья на нефтеперерабатывающих производствах.
- Эта технология не требует дополнительных затрат энергии - она вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Кроме того, процесс не дает выбросов в окружающую среду, - рассказывает Елена Магарил.
Как отмечают ученые, в дальнейшем предлагаемый метод можно использовать для переработки не только бытовых, но и промышленных органических отходов.
Мини-установки по переработке отходов по новой технологии уже прошли испытание на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тюмени. При этом ее внедрение в больших промышленных масштабах существенной перестройки производства, а значит, и больших затрат, не потребует. "Нужно просчитывать применительно к каждому конкретному нефтеперерабатывающему предприятию", - говорит Елена Магарил.
К слову, как уже писала "РГ", полгода назад в Тюмени открылся крупнейший в России завод по переработке бытовых отходов. Мощности мусорного гиганта поражают - он способен перерабатывать 90 тонн отходов в час. И как предполагают ученые, если бы в регионах мусороперерабатывающие заводы работали в связке с нефтеперерабатывающими производствами, мог бы получиться хороший тандем, от которого все только выиграли.
Ученые из закрытого города Новоуральска Свердловской области разработали экологичную мобильную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов. Главным образом - для Крайнего Севера. Внешне она выглядит как небольшой автобус и может перемещаться от одного населенного пункта к другому.
В этой установке при температуре 1500 градусов без остатка распадается практически любой бытовой мусор, включая железные консервные банки, пищевые отходы, стекло и другие продукты, в результате образуется энергия, которую можно использовать для нужд этих же поселений.
Установкой уже заинтересовались на Ямале, где при больших расстояниях и бездорожье сбор, доставка и переработка мусора обходятся особенно дорого.
Стекляшкин с улицы Свободы
Бутылки, банки, зеркала, оконные, автомобильные и прочие стекла у жителей здесь принимают по цене от 50 до 70 копеек за кило в любом виде, включая стеклобой. Стекло освобождают от пластиковых и металлических компонентов, измельчают и в мешках отгружают на переплавку в Новосибирск. Пока за месяц набирается около пяти тонн вторсырья, используемого в производстве стеклотары, стекловаты и стеклобетона, а также декоративной плитки, жидкого стекла и прочих материалов. Но весь вопрос в том, как обеспечить рентабельность производства, наладить бесперебойные поставки сырья? Попытки заключить договоры с предприятиями общепита и гостиницами успехом не увенчались. Как, впрочем, и переговоры с представителями полигонов ТКО.
- Я было "закинул удочку" на два полигона в Кемерове, что куплю стекло, а также макулатуру в любых объемах, но в ответ услышал: "Спасибо, до свидания", - рассказал корреспонденту "РГ" Дмитрий Тарханов. - И лишь одна из множества управляющих компаний Кемерова откликнулась на предложение установить возле многоквартирных домов отдельные контейнеры. К слову, первый и пока единственный - возле общежития на проспекте Ленина - обошелся нам почти в десять тысяч рублей. Мы внесли стопроцентную предоплату и еще полгода ждали, пока его изготовит фирма по выпуску металлоизделий (ребята были заняты более "жирными" заказами). А так-то мы готовы собирать стекло хоть в каждом дворе и платить за него. Приезжать в определенный срок, взвешивать отходы и перечислять деньги жильцам. Может, стоит открыть специальный счет и аккумулируемые на нем средства направлять на благоустройство своего же двора.
А не так давно в "Стекляшкин" позвонили из администрации не самого процветающего Кировского района города: "Выручайте! У нас закрылся единственный пункт приема стеклотары, не откроете ли взамен свой?". Тогда предприниматель, у которого аренда помещения на улице Свободы съедает практически весь доход от "стекольной" деятельности, попросил предоставить ему хотя бы подвальчик на льготных условиях. В ответ пока тишина.
Дмитрий Тарханов, предприятие которого готово перерабатывать ежемесячно до 60 тонн стекла, закупить более мощную дробилку и оборудование для производства плитки, уверен, что без господдержки сегодня не обойтись. Она требуется не только на закупку и установку контейнеров, но и на открытие пунктов приема и налаживание взаимоотношений с мусорными полигонами.