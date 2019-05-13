Параллельно с 72-м Каннским кинофестивалем будет проходить кинорынок March du Film, который в этом году отмечает свое 60-летие. На рынке с 14 по 23 апреля будет работать стенд Made In Russia, организованный при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), на котором 17 российских кинокомпаний представят свои новые фильмы и анимацию. В программе - все жанры контента, от хоррора и фантастического триллера до спортивной мелодрамы и мультфильмов.

Какие же российские проекты везут в Канны? Очередная громкая новость про путешествия прославленного российского покорителя стихий Федора Конюхова в центре внимания СМИ - он преодолел первый этап путешествия на весельной лодке. А Федор Бондарчук представит на деловой площадке в Каннах свой новый фильм "Повелитель ветра" совместного производства с кинокомпанией "Водород", о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном путешествии на воздушном шаре. Также в Каннах будут представлены фильмы компании Федора Бондарчука "Притяжение 2" и "Лед 2" (режиссером второго фильма "Лед" стал Жора Крыжовников). Помимо названных проектов, Бондарчук представит фильм "Спутник". Это фантастика - рассказ об экипаже советского космического корабля, который столкнулся с агрессивной формой жизни во вселенной. "Спутник" - дебют в полнометражном кино режиссера Егора Абраменко.

Алексей Учитель представит в Каннах свой новый полнометражный фильм "Цой" и мини-сериал "Коронация", несложно понять, что второй проект - сериальное воплощение фильма "Матильда". "Цой" - история о том, как водитель, сбивший Виктора Цоя на латвийской трассе, вынужден везти в Ленинград его тело в сопровождении родных и близких легендарного музыканта. Киностудия "Рок" Алексея Учителя также подготовила для Каннского рынка этническую драму "Китобой" и музыкальную молодежную драму "Битва".

Во время фестиваля запускаются международные продажи романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки" - совместная работа "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и компании "Кинослово". О новом историческом экшне "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко - о возвращении Ленина в Россию из эмиграции и его пути к власти - будет вести переговоры в Каннах компания "Планета Информ".

Впервые будет представлено российское короткометражное кино. Это не считая того, что короткометражка "Сложноподчиненное" Олеси Яковлевой отобрана в программу "Синефондасьон" Каннского кинофестиваля. На рынке агентство "Vostok" представит самые успешные российские картины последних двух лет, среди которых - "Митина любовь" Светланы Филипповой, "Аня наоборот" Яны Гладких, фильм "Лола живая картошка" Леонида Шмелькова. Что касается анимации, на стенде Made in Russia среди множества проектов - компания Wizart анонсирует свой новый ЗD мультфильм "Гензель и Гретель", а также представит в Каннах свои известные проекты "Снежная королева" и "Волки и овцы".