В Кемерово фирма по сбору и переработке стеклотары открыла пункт приема и установила в одном из городских дворов специальный контейнер. В общем объеме отходов столицы Кузбасса и Кемеровского района стекло занимает около 15 процентов. А времена, когда сдать бутылки можно было в любом гастрономе, давно прошли. Вот местный предприниматель Дмитрий Тарханов и решил занять свободную бизнес-нишу. Летом прошлого года арендовал помещение на улице Свободы, купил дробилку мощностью до тридцати тонн в месяц, создал рабочие места. Предприятие назвал коротко и ясно - "Стекляшкин".

Бутылки, банки, зеркала, оконные, автомобильные и прочие стекла у жителей здесь принимают по цене от 50 до 70 копеек за кило в любом виде, включая стеклобой. Стекло освобождают от пластиковых и металлических компонентов, измельчают и в мешках отгружают на переплавку в Новосибирск. Пока за месяц набирается около пяти тонн вторсырья, используемого в производстве стеклотары, стекловаты и стеклобетона, а также декоративной плитки, жидкого стекла и прочих материалов. Но весь вопрос в том, как обеспечить рентабельность производства, наладить бесперебойные поставки сырья? Попытки заключить договоры с предприятиями общепита и гостиницами успехом не увенчались. Как, впрочем, и переговоры с представителями полигонов ТКО.

- Я было "закинул удочку" на два полигона в Кемерове, что куплю стекло, а также макулатуру в любых объемах, но в ответ услышал: "Спасибо, до свидания", - рассказал корреспонденту "РГ" Дмитрий Тарханов. - И лишь одна из множества управляющих компаний Кемерова откликнулась на предложение установить возле многоквартирных домов отдельные контейнеры. К слову, первый и пока единственный - возле общежития на проспекте Ленина - обошелся нам почти в десять тысяч рублей. Мы внесли стопроцентную предоплату и еще полгода ждали, пока его изготовит фирма по выпуску металлоизделий (ребята были заняты более "жирными" заказами). А так-то мы готовы собирать стекло хоть в каждом дворе и платить за него. Приезжать в определенный срок, взвешивать отходы и перечислять деньги жильцам. Может, стоит открыть специальный счет и аккумулируемые на нем средства направлять на благоустройство своего же двора.

А не так давно в "Стекляшкин" позвонили из администрации не самого процветающего Кировского района города: "Выручайте! У нас закрылся единственный пункт приема стеклотары, не откроете ли взамен свой?". Тогда предприниматель, у которого аренда помещения на улице Свободы съедает практически весь доход от "стекольной" деятельности, попросил предоставить ему хотя бы подвальчик на льготных условиях. В ответ пока тишина.

Дмитрий Тарханов, предприятие которого готово перерабатывать ежемесячно до 60 тонн стекла, закупить более мощную дробилку и оборудование для производства плитки, уверен, что без господдержки сегодня не обойтись. Она требуется не только на закупку и установку контейнеров, но и на открытие пунктов приема и налаживание взаимоотношений с мусорными полигонами.