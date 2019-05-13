С 1 июня КНР вводит ответные пошлины в отношении товаров из США на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Рост ставок коснется 5140 товарных позиций. Для 2493 наименований сборы вырастут до 25 процентов от их стоимости, еще для 1078 позиций - на 20 процентов, а на 974 позиции - до 10 процентов. Еще часть из 595 наименований обложат пошлиной в 5 процентов.

Пекин позиционирует этот шаг как ответ на повышение пошлин Вашингтоном на ввозимые в США китайские товары. Напомним, 5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая сборы с китайского импорта на сумму 200 миллиардов долларов будут повышены с 10 до 25 процентов. Также американский лидер поручил рассмотреть возможность повышения пошлин еще на 300 миллиардов долларов.

Все это происходит на фоне стагнации торговых переговоров между США и Китаем.

При этом, как сообщает китайское англоязычное издание Global Times, близкое к официальным кругам КНР, в Пекине уже обсуждают, каким образом можно выбросить на рынок портфель американских облигаций, держателем которых является Китай. КНР - крупнейший держатель американских ценных бумаг, Пекин вложил в госдолг США 1,171 триллиона долларов. Если Китай решит избавиться хотя бы от половины ценных бумаг, последствия для мирового финансового рынка трудно представить.

Как отмечала ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, то состояние, в котором находятся сейчас отношения США и Китая, уже угрожает общемировой торговле, тормозя торговые потоки.

Пекин тем временем намекнул, что политика США угрожает существованию ВТО. "Односторонние меры, неправильное использование или злоупотребление существующими мерами торговой защиты нанесли серьезный ущерб основанному на правилах, свободному и открытому международному торговому порядку", - сказано в предложениях китайского правительства по реформе ВТО.