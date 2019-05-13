Китай введет ответные пошлины на товары из США

С 1 июня 2019 года Китай введет ответные пошлины на более чем 5 тысяч товаров из США. Общая сумма составляет 60 млрд долларов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по таможенным тарифам Госсовета Китая.

Напомним, ранее власти Китая пообещали принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Глава Белого дома Дональд Трамп отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%. Под эти меры подпадет экспорт потребительских товаров из поднебесной на сумму около 200 млрд долларов.