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13.05.2019 15:47

Товары в сети

Китайская онлайн-платформа предлагает сотрудничество российским партнерам
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(7858)
В рамках инициативы КНР "Один пояс-один путь" 15 мая в Москве в центре "Крокус Экспо" состоится крупная выставка китайских товаров. Организатор мероприятия - Синьцзянская компания информационных технологий "Сылутун". Она представит продукцию предприятий Поднебесной -одежду, обувь, керамику, строительные материалы, текстиль, автозапчасти и прочее. В то же время главная цель выставки ­ рассказать широкой общественности, представителям деловых кругов и официальным лицам о возможностях крупной торговой онлайн-платформы "Илутун" (www.owtot.гu).

Платформа "Илутун" - это не просто интернет-магазин. Она фактически представляет собой объединение десятков заводов КНР, которые выставляют подробные данные о своей продукции для оптовой торговли с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам Камиля Мамиева, генерального директора "МК Global Тгаdе" (компании­представителя онлайн-платформы), регистрация на сайте дает предпринимателям неограниченный доступ к информации об имеющемся ассортименте товаров, ценах и контактах.

- Используя эти данные, предприниматели могут обойтись без посредников-как у себя в стране, так и в Китае. Это значительно экономит средства и время, увеличивает объемы торговли, расширяет бизнес и выводит его на новый уровень сотрудничества с заводами и предприятиями КНР. "Практически МОЖНО работать не выходя из дома", - отметил Камиль Мамиев.

Торговая онлайн-платформа "Илутун" является первой в Синьцзяне электронной площадкой, на которой объединены в единое целое продажа, логистика, функции проведения платежей. Официально сеть "Илутун" появилась в июле 2017 года. Вскоре после запуска сайта на нем зарегистрировались более ста поставщиков десяти отраслей легкой промышленности. В настоящее время на онлайн-платформе можно найти информацию о сотнях компаний, заводов КНР и их продукции в 19 категориях товаров на трех языках, в том числе на русском.

Онлайн-платформа

"Илутун" успешно действует в стране-участнице ЕАЭС - Киргизии. В данный момент на ней зарегистрированы более 20 тысяч оптовых предпринимателей одного из крупнейших в Средней Азии рынков.

Отличительными особенностями онлайн-платформы "Илутун" (www.owtot.гu) являются в том числе точное позиционирование продукции, специализированная производственная цепочка поставщиков; предоставление услуг зарубежных логистических компаний, которые быстро осуществят поставки; удобные эксплуатация и регистрация; проведение торговых сделок по личному заказу, полностью соответствующему местным потребностям.

Адрес выставки: МКАД (66 км), Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.16, 18, 20.

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