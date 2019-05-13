Киев выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Украина угрожает отказаться соблюдать Минские соглашения, если Совет Европы снимет санкции с России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает украинское издание "Европейская правда".

По словам Климкина, если Германия, Франция и другие страны добьются отмены антироссийских санкций, "я в тот же день выйду и скажу, что Минских соглашений у нас больше нет".

Как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, который находится в Брюсселе, он сконцентрировался на переговорах с Германией, Францией и рядом других стран, поддерживающим отмену санкций против РФ.