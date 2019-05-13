Кнопка "Назад" в Google Chrome станет полезнее

Разработчики Google работают над улучшением работы кнопки "Назад" в браузере Chrome. Об этом сообщает Softpedia.

Дело в том, что на некоторых сайтах функция возврата на предыдущую страницу попросту не работает. Владельцы таких порталов делают это специально, чтобы подольше задержать пользователя.

Подобные сайты написаны таким образом, что при нажатии "Назад" браузер либо перезагружает уже открытую страницу, либо сайт подменяет адрес в истории просмотров, опять-таки перенаправляя юзера на ту же самую страницу.

Улучшение заставит кнопку "Назад" игнорировать попытки добавления записей в историю браузера или автоматический редирект на другие страницы, в результате чего можно будет обойтись без закрытия отдельной вкладки.

Дата внесения изменений пока не называется, нововведение будет доступно на всех платформах , включая Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android и iOS.