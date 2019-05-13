Конец эпохи. Apple оставит без поддержки старые iPhone

Компания Apple намерена в этом году прекратить поддержку сразу несколько смартфонов iPhone и двух моделей планшетов iPad. Речь идет об Phone 5s, iPhone SE, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, а также iPad Mini 2 и iPad Air, пишет iphonesoft.fr со ссылкой на собственный источник внутри Apple.

Все эти гаджеты, если верить изданию, не смогут поддерживать работу с новой версией операционной системы iOS 13, которая, скорее всего, будет анонсирована в июне на конференции для разработчиков WWDC 2019. Масштабное развертывание iOS для всех устройств, которые поддерживают ее, стартует осенью, обычно в конце сентября или начале октября.

Таким образом, самым доступным смартфоном с поддержкой iOS 13 станет iPhone 6s. Примечательно, что iPhone SE имеет такой же процессор (и вышел позже iPhone 6s), но в поддержке новой iOS ему может быть отказано.