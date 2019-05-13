Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем

В Южной Корее 44-летняя женщина не справилась с управлением и столкнулась с тремя припаркованными машинами, после чего сбежала с места происшествия, оставив свое транспортное средство. Инцидент произошел в южнокорейском городе Кванджу.

Как сообщают местные СМИ, владелец одной из поврежденных машин вызвал полицию, которая оперативно нашла виновницу ДТП - женщина пряталась под автомобилем недалеко от места правонарушения. Просьбы правоохранителей выйти самостоятельно не увенчались успехом. С помощью спасателей автомобиль приподняли и достали женщину, однако она оказала сопротивление полицейским и была арестована. Отмечается, что от задержанной исходил запах спиртного: сначала женщина отказалась проходить тест на алкоголь, но затем признала, что "немного выпила", а свои действия объяснила сильным испугом.

По итогам происшествия женщине были предъявлены обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

Как оказалось, это не единственное необычное происшествие, в ходе которых корейским спасателям пришлось иметь дело с неадекватно ведущими себя людьми. Тремя днями ранее вечером 32-летняя женщина выпрыгнула из поезда, который шел из Сеула в Мокпхо и следовал в то время со скоростью 170 км/ч. Чтобы покинуть состав, она воспользовалась молотком, которым разбила окно, где находится аварийный выход. Проводница оповестила машиниста состава и вызвала службу спасения. Спасателям потребовалось более часа, но они в итоге смогли найти "прыгунью". Она получила сильные ушибы, но осталась жива. О мотивах действий женщина не сообщила. Из-за происшествия движение на маршруте было задержано на полтора часа, а пассажирам этого и других опоздавших поездов пришлось выплачивать компенсацию. Корпорация железных дорог Кореи намерена подать иск, чтобы потребовать от нее выплаты расходов, понесенных компанией.