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13.05.2019 11:00
Рубрика: В мире

Кто проходит во второй тур выборов президента Литвы

Текст: Юрий Сизов
Избирательная президентская рулетка в литовской столице местным обозревателям, судя по первой реакции, напоминала в это майское воскресенье начальные кадры культовой ленты "Покровские ворота". Крутится патефонная пластинка, сыпется штукатурка на обветшалые конструкции прошедшей эпохи. А вместо потерявшей доверие и власть бывшего модератора Высшей партийной школы Вильнюса Дали Грибаускайте к президентскому трону устремились сразу девять рассерженных претендентов на высший государственный пост в стране.
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

По данным, которые приводят литовские источники, во второй тур, который намечен на 26 мая, выходят независимый кандидат Гитанас Науседа и бывшая министр финансов страны, кандидат от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" Ингрида Шимоните. Эти результаты голосования опубликованы 13 мая на сайте Центральной избирательной комиссии Литвы.

Правда, для России в этом году "совершенно безразлично, кто в итоге выиграет президентские выборы в прибалтийской республике, потому что трио ведущих кандидатов - одна и та же заезженная пластинка "русской угрозы", - полагает петербургский профессор Николай Межевич. После того, как Даля Грибаускайте катком прошлась по политическому ландшафту Литвы, сюрпризов ждать не приходится", - констатирует питерский эксперт.

Да и лидеры президентской гонки - экономисты Науседа и Шимоните, о которых уже сообщала "РГ", успели заявить, что не намерены улучшать отношения с Россией, обвиняя в кризисе российско-западных отношений исключительно своего соседа.

Для подобных фейковых утверждений в Литве существует и достаточно питательная среда. Дело в том, что, по мнению местных оппозиционных аналитиков, в эпоху "ландсбергизма" политическая элита внесла существенные коррективы в сознание общества, вынудив его жить в атмосфере ненависти и страха. Ненависть всегда возвращается к своему источнику и в конце концов уничтожает его. Эту истину придется рано или поздно принять как должное, полагает литовский публицист Ярас Волюкенас.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Лукашенко рассчитывает на добрососедские отношения с Литвой

По его мнению, которые приводят новостные порталы, выборы президента проходят на фоне невиданного геополитического противостояния не только между Россией и США. Противостояние все более ощущается и между бывшими союзниками по блоку НАТО и в самом ЕС. Публицисту часто приходилось беседовать с людьми, покинувшими Литву. Большинство из них главной причиной своего отъезда называли возрастающий уровень агрессии со стороны местного истеблишмента.

Люди устали жить в замкнутом информационном пространстве, заполненном страхом и ненавистью. "Ложь и лицемерие лишь дополняют образ эпохи, в которой пребывает общество на протяжении последних десятилетий", - разочарованно признается он.  

Кстати, стоит напомнить, что десять лет назад Грибаускайте установила национальный рекорд, набрав почти 70 процентов голосов уже в первом туре выборов. На этот раз претендентов на аналогичный результат не нашлось. Так что афористичные слова немецкого драматурга Бертольта Брехта: "что тот солдат, что этот", в данную избирательную карусель в Литве выстреливают в молекулу десятки.

Следует напомнить, что одновременно в Литве в минувшее воскресенье проходили и два референдума: по вопросам двойного гражданства и сокращения числа депутатов парламента. Но по данным ЦИК Литвы, оба референдума провалились, и литовская конституция останется без изменений.

В мире Европа Литва
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