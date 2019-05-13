Кто проходит во второй тур выборов президента Литвы

Избирательная президентская рулетка в литовской столице местным обозревателям, судя по первой реакции, напоминала в это майское воскресенье начальные кадры культовой ленты "Покровские ворота". Крутится патефонная пластинка, сыпется штукатурка на обветшалые конструкции прошедшей эпохи. А вместо потерявшей доверие и власть бывшего модератора Высшей партийной школы Вильнюса Дали Грибаускайте к президентскому трону устремились сразу девять рассерженных претендентов на высший государственный пост в стране.

По данным, которые приводят литовские источники, во второй тур, который намечен на 26 мая, выходят независимый кандидат Гитанас Науседа и бывшая министр финансов страны, кандидат от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" Ингрида Шимоните. Эти результаты голосования опубликованы 13 мая на сайте Центральной избирательной комиссии Литвы.

Правда, для России в этом году "совершенно безразлично, кто в итоге выиграет президентские выборы в прибалтийской республике, потому что трио ведущих кандидатов - одна и та же заезженная пластинка "русской угрозы", - полагает петербургский профессор Николай Межевич. После того, как Даля Грибаускайте катком прошлась по политическому ландшафту Литвы, сюрпризов ждать не приходится", - констатирует питерский эксперт.

Да и лидеры президентской гонки - экономисты Науседа и Шимоните, о которых уже сообщала "РГ", успели заявить, что не намерены улучшать отношения с Россией, обвиняя в кризисе российско-западных отношений исключительно своего соседа.

Для подобных фейковых утверждений в Литве существует и достаточно питательная среда. Дело в том, что, по мнению местных оппозиционных аналитиков, в эпоху "ландсбергизма" политическая элита внесла существенные коррективы в сознание общества, вынудив его жить в атмосфере ненависти и страха. Ненависть всегда возвращается к своему источнику и в конце концов уничтожает его. Эту истину придется рано или поздно принять как должное, полагает литовский публицист Ярас Волюкенас.

По его мнению, которые приводят новостные порталы, выборы президента проходят на фоне невиданного геополитического противостояния не только между Россией и США. Противостояние все более ощущается и между бывшими союзниками по блоку НАТО и в самом ЕС. Публицисту часто приходилось беседовать с людьми, покинувшими Литву. Большинство из них главной причиной своего отъезда называли возрастающий уровень агрессии со стороны местного истеблишмента.

Люди устали жить в замкнутом информационном пространстве, заполненном страхом и ненавистью. "Ложь и лицемерие лишь дополняют образ эпохи, в которой пребывает общество на протяжении последних десятилетий", - разочарованно признается он.

Кстати, стоит напомнить, что десять лет назад Грибаускайте установила национальный рекорд, набрав почти 70 процентов голосов уже в первом туре выборов. На этот раз претендентов на аналогичный результат не нашлось. Так что афористичные слова немецкого драматурга Бертольта Брехта: "что тот солдат, что этот", в данную избирательную карусель в Литве выстреливают в молекулу десятки.

Следует напомнить, что одновременно в Литве в минувшее воскресенье проходили и два референдума: по вопросам двойного гражданства и сокращения числа депутатов парламента. Но по данным ЦИК Литвы, оба референдума провалились, и литовская конституция останется без изменений.