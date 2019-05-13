Сергей Лазарев выбрал Джона Сноу. Объяснил: "Джон Сноу возвращался в "Игры престолов". Вот и я тоже возвращаюсь". Ну, уж нам-то не надо напоминать. Все помнят: в 2016 году на "Евровидении" он уже побывал и занял 3-е место.
В воскресенье Сергей Лазарев участвовал в торжественной церемонии открытия "Евровидения". Шел по оранжевой ковровой дорожке с российским флагом. До этого признался журналистам:
- Счастлив представлять Россию на конкурсе во второй раз. Хочется достойно выступить и сделать все, чтобы победить! Тем более что во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. Например, была откорректирована часть декорации с водопадом...
Сергей Лазарев выйдет на сцену Expo Tel Aviv во втором полуфинале, назначенном на 16 мая. Под 13-м номером, который, как уверял сам артист, уже не раз приносил ему удачу.
Песня Scream, с которой артист приехал в Тель-Авив, неформатная для конкурса. Она сложна для вокального исполнения, в ней нет моментально запоминающегося припева, которому сразу же хочется подпевать, да и вступление может кому-то показаться затянутым. Словом, это не тот праздник гламура, кокетства, пикантной игривости, которые часто приносят победу на "Евровидении" в последние годы.
Но зато Сергей Лазарев способен показать в "Крике" (так переводится название) свой вокальный дар, артистизм, обаяние, глубину погружения в материал. Режиссерское, художественное воплощение номера оказалось эффектным, креативным. Это и система сложных видеопроекций, зеркальных панелей и зрелищный, контрастный фон, а поэтому и телевизионная "картинка" будет притягательной, эмоциональной! Да и шведские бэк-вокалисты Дженни и Адам тоже не подвели.
Неформатность песни, наверное, все-таки сказывается. 13 мая, посмотрев две репетиции 41 участника на сцене Expo Tel Aviv, букмекеры, неожиданно изменили котировки. В течение двух месяцев они полагали, что Сергей Лазарев займет второе место (вслед за голландцем Дунканом Лоуренсом).
Теперь, по мнению букмекеров, список лидеров выглядит так: 1. Дункан Лоуренс (по-прежнему); 2. Джон Лундвик (Швеция); 3. Билал Ассани (Франция); 4. Сергей Лазарев (Россия)...
Наш певец не обращает внимания на досужие прогнозы и гадания. Продолжает репетиции, причем, не только на сцене, но и в студии, в сопровождении бэк-вокалистов и клавишника. Время на то, чтобы набрать очки у поклонников и букмекеров, у него еще есть.