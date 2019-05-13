Главный песенный конкурс Европы в этом году проходит в Израиле, в Тель-Авиве. О победе на сей раз мечтают участники из 40 европейских стран и уже четыре года как прижившейся Австралии. Девиз "Евровидения" снова изменился: теперь звучит как "Мечтай смелее". Может, и поэтому накануне старта организаторы попросили каждого участника назвать имя своего любимого персонажа из киноэпопеи "Игра престолов". Так их настраивают на бескомпромиссную борьбу?!

Сергей Лазарев выйдет на сцену во втором полуфинале 16 мая. Под 13-м номером, который, как уверял сам артист, уже не раз приносил ему удачу. Фото: РИА Новости

Сергей Лазарев выбрал Джона Сноу. Объяснил: "Джон Сноу возвращался в "Игры престолов". Вот и я тоже возвращаюсь". Ну, уж нам-то не надо напоминать. Все помнят: в 2016 году на "Евровидении" он уже побывал и занял 3-е место.

В воскресенье Сергей Лазарев участвовал в торжественной церемонии открытия "Евровидения". Шел по оранжевой ковровой дорожке с российским флагом. До этого признался журналистам:

- Счастлив представлять Россию на конкурсе во второй раз. Хочется достойно выступить и сделать все, чтобы победить! Тем более что во время прогона были устранены все технические неточности в сценографии. Например, была откорректирована часть декорации с водопадом...

Сергей Лазарев выйдет на сцену Expo Tel Aviv во втором полуфинале, назначенном на 16 мая. Под 13-м номером, который, как уверял сам артист, уже не раз приносил ему удачу.

Песня Scream, с которой артист приехал в Тель-Авив, неформатная для конкурса. Она сложна для вокального исполнения, в ней нет моментально запоминающегося припева, которому сразу же хочется подпевать, да и вступление может кому-то показаться затянутым. Словом, это не тот праздник гламура, кокетства, пикантной игривости, которые часто приносят победу на "Евровидении" в последние годы.

Но зато Сергей Лазарев способен показать в "Крике" (так переводится название) свой вокальный дар, артистизм, обаяние, глубину погружения в материал. Режиссерское, художественное воплощение номера оказалось эффектным, креативным. Это и система сложных видеопроекций, зеркальных панелей и зрелищный, контрастный фон, а поэтому и телевизионная "картинка" будет притягательной, эмоциональной! Да и шведские бэк-вокалисты Дженни и Адам тоже не подвели.

Неформатность песни, наверное, все-таки сказывается. 13 мая, посмотрев две репетиции 41 участника на сцене Expo Tel Aviv, букмекеры, неожиданно изменили котировки. В течение двух месяцев они полагали, что Сергей Лазарев займет второе место (вслед за голландцем Дунканом Лоуренсом).

Теперь, по мнению букмекеров, список лидеров выглядит так: 1. Дункан Лоуренс (по-прежнему); 2. Джон Лундвик (Швеция); 3. Билал Ассани (Франция); 4. Сергей Лазарев (Россия)...

Наш певец не обращает внимания на досужие прогнозы и гадания. Продолжает репетиции, причем, не только на сцене, но и в студии, в сопровождении бэк-вокалистов и клавишника. Время на то, чтобы набрать очки у поклонников и букмекеров, у него еще есть.