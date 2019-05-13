Лучшая ролевая игра прошлого года стала бесплатной на PlayStation 4

Японская компания Capcom сделала свой прошлогодний хит Monster Hunter: World бесплатным на платформе PlayStation 4 до 21 мая.

Эта игра в жанре Action/RPG является пятой по счету в серии Monster Hunter. По сюжету игрок берет на себя роль охотника на огромных монстров, события развиваются в открытом мире. У предоставляемой версии есть ограничение - способности персонажа нельзя улучшить выше четвертого уровня, от этого также зависит доступность квестов, оружия и брони. При наличии подписки PS Plus поддерживается кооперативный режим до четырех человек.

В случае покупки полной версии весь прогресс может быть перенесен. Сейчас полная версия продается со скидкой и стоит 1199 рублей.

Monster Hunter: World была тепло встречена геймерами и критиками. При подведении итогов 2018 года она получила множество наград, в том числе в номинации "Лучшая ролевая игра" премии Академии интерактивных искусств и наук D.I.C.E. Awards.