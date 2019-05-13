Лукашенко отметил вклад ФРГ в нормализацию отношений с ЕС

На нормализации отношений с ФРГ сфокусировал свое внимание белорусский руководитель во время встречи 13 мая с немецким послом Петером Деттмаром, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Президент акцентировал внимание своего визави, что за время его миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях двух стран. Это отразилось и на товарообороте, который вырос почти на треть. Но кроме товарооборота, дал понять Лукашенко, благодаря двусторонним контактам, у Минска "потеплели отношения в целом с Европейским союзом". Поэтому в Минске, подчеркнул он, положительно оценивают не только вклад ФРГ, но и личный вклад посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС.

Тем не менее, по словам главы РБ, в отношениях между странами всегда остаются вопросы, как бы положительно ни развивался двусторонний диалог. Президент откровенно признал, что и с Германией, и тем более с ЕС остается немало вопросов, которые нужно решать. "И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам", - предложил послу Лукашенко.

Он отметил, что очень внимательно наблюдал за его миссией, и не только потому, что ФРГ является одной из крупнейших экономик мира. По мнению руководителя РБ, сама "фигура посла очень интересная" и его отношение к Беларуси "весьма позитивное".

В свою очередь, Петер Деттмар поблагодарил президента за возможность нанести прощальный визит и поблагодарить за доверие, которое ему было оказано "на протяжении всего срока деятельности в Беларуси". Дипломат с удовлетворением констатировал, что за последние четыре года отношения между двумя странами стали действительно развиваться "очень динамично". Германия стала одним из ключевых внешнеторговых партнеров РБ, занимая пятое место по объему товарооборота. По итогам прошлого года товарооборот достиг $3,3 млрд, составив 116 процентов к уровню 2017 года.

В Беларуси работают более 300 предприятий с участием германского капитала. Зарегистрировано 90 представительств концернов ФРГ. Кроме того, уточняет БЕЛТА, немецкие компании создают в индустриальном парке "Великий камень" производство композитных материалов. В число акционеров компании по развитию индустриального парка вошел и логистический оператор крупнейшего речного порта Европы "Дуйспорт".