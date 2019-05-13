Макей объяснил отсутствие Лукашенко на саммите "Восточного партнерства"

Отсутствием достаточно "высокого уровня развития отношений" между Беларусью и ЕС объяснил глава МИД РБ Владимир Макей тот факт, что в программе юбилейных мероприятий ЕС "Восточное партнерство" в Брюсселе не принимает участие президент страны. Об этом министр иностранных дел заявил 13 мая накануне встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и "Восточного партнерства", передает БЕЛТА . Придет время, пояснил он, "приедет и президент, а пока мы не можем говорить о том, что достигли высокого уровня развития наших отношений с Европейским союзом".

В сотрудничестве между партнерами по ЕС до сих пор сохраняются некоторые ограничения, констатировал дипломат. И даже участие главы государства в мероприятиях, приуроченных к 10-летию "Восточного партнерства", по его словам, "не принесло бы стопроцентной отдачи".

Визит главы Беларуси, по его мнению, "должен быть максимально результативным, максимально насыщенным". Но в любом случае, уточнил Макей, диалоги в Брюсселе, которые "мы проведем, будут очень важны для всех сторон".

Как уже сообщалось, под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини 13 мая проходит встреча на уровне министров иностранных дел 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства": Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Вечером председатель Европейского совета Дональд Туск даст ужин для руководителей стран "Восточного партнерства". От ЕС в нем примут участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини, член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан. Приглашены также бывшие главы МИД Швеции и Польши Карл Бильдт и Радослав Сикорский, занимавшие эти посты в период основания программы в 2009 году.

На следующий день, 14 мая, в Брюсселе состоится конференция высокого уровня по случаю юбилея проекта "Восточного партнерства".