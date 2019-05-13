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13.05.2019 20:27
Рубрика: Власть

С контролем на местах

Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам лично ездить в регионы и следить за нацпроектами
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Зампреды правительства должны глубже погружаться в нюансы реализации национальных проектов в регионах, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов на региональном уровне. Фото: РИА Новости Премьер потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов на региональном уровне. Фото: РИА Новости
Премьер потребовал усилить контроль за реализацией нацпроектов на региональном уровне. Фото: РИА Новости

Глава кабинета министров в понедельник провел совещание со своими заместителями и предложил еще раз обсудить итоги заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором подводились результаты первого года работы над выполнением майского указа Владимира Путина, в котором он поставил цели развития страны до 2024 года. "Президентом были расставлены акценты, но есть, безусловно, целый ряд вопросов, на которые нужно обратить самое пристальное внимание, поставить их на контроль", - обратил внимание Медведев.

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Внимание это требуется не только федеральному, но и особенно региональному уровню. Еще в конце прошлого года глава правительства потребовал от министров составить графики поездок по стране, чтобы непосредственно отслеживать работу по нацпроектам. Теперь он хочет, чтобы на места чаще выезжали и его заместители. "Просил бы всех вице-премьеров, естественно, максимально глубоко погрузившись в материал, следить за тем, что происходит не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов, - сказал он им. - Проще говоря, просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".

- Очень важно, чтобы у нас был правильным образом отлажен контакт с региональными властями, - подчеркнул премьер. - Задачи все эти решаются в регионах, в муниципалитетах, но, тем не менее, все равно федеральная составляющая очень весомая, и просил бы вот эту связку обеспечить.

В развитие темы Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил меры господдержки научно-образовательных центров, создание которых предусматривает национальный проект "Наука". "К 2021 году должно быть сформировано не менее 15 центров, которые должны объединить ведущие университеты, научные организации с компаниями, которые действуют в реальном секторе экономики", - напомнил он. В федеральном бюджете на 2019-2021 годы общие расходы на развитие научной и научно-производственной кооперации в рамках нацпроекта составляют около 23,5 миллиарда рублей.

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Гранты и субсидии со следующего года будут предоставляться на конкурсной основе. Пока же принято решение нескольким центрам оказать поддержку вне конкурса. "Просто чтобы быстрее начать работу", - объяснил Медведев. В 2019 году средства выделят для научно-образовательных центров в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Этот перечень своим Посланием Федеральному Собранию определил глава государства. Программы этих центров будут рассмотрены на специально созданном заседании координационного совета при правительстве. Их проекты относятся к таким отраслям, как сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, химическая и ядерные технологии, биологическая безопасность. По результатам реализации их программ будет приниматься решение о продолжении финансирования пяти пилотных центров в 2020 году. "Это действительно должны быть центры абсолютно мирового уровня, это не очередная должна быть игра во всякие разные корпоративные структуры, которые вот вроде создаются, кто-то что-то на этом получает, а это должны быть центры мирового уровня. Поэтому я просил бы самым внимательным образом следить за тем, как эти процессы идут", - заметил премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что бизнес будет заинтересован вкладываться в научно-образовательные центры. Это одно из мероприятий, предполагающих наименьшие государственные расходы. "Это 8,6 миллиарда рублей, а в большей - выделение средств внебюджетных, это 35 миллиардов рублей", - уточнила она.

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На совещании Дмитрий Медведев также поднял вопрос о безопасности в российских школах. Реакцию председателя правительства вызвал случай в гимназии Казани, где в понедельник ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом и какое-то время удерживал в заложниках своих одноклассников, не выдвигая каких-либо требований. "У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, - подчеркнул Медведев на совещании. - Там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют: по входу в школу, по обеспечению защиты, безопасности".

Глава кабинета министров призвал еще раз оценить работу на таких объектах частных охранных структур. "Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает", - полагает премьер. Возможно, имело место классическое разгильдяйство, предположил он, но, может, чего-то в системе безопасности и не хватает. Дмитрий Медведев попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с МВД и минпросвещения проанализировать происшествие и доложить.

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