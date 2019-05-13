Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что пока нет необходимости переставлять акценты в финансировании национальных проектов - сначала нужно полностью развернуть эту работу и смотреть на результаты.

В понедельник глава правительства пригласил на разговор группу экспертов, чтобы с ними обсудить вопросы социально-экономического развития страны. Большая работа разворачивается в рамках национальных проектов, и по ней звучат разные мнения. Можно услышать, заметил премьер, заявления, что правительству не хватает средств на каких-то направлениях, поэтому нужно иначе расставить приоритеты.

Медведев считает это преждевременным. "Позиция заключается в том, что нам все-таки нужно достичь каких-то результатов, полностью развернуть работу и тогда уже оценивать, насколько те пропорции финансирования, которые выработаны и утверждены, достигают целей национальных проектов и национальных целей или же наоборот - их не достигают", - сказал премьер.

- Пытаться что-то переосмысливать "на марше" - это не очень правильно. Во всяком случае, сегодня, - заявил глава кабинета министров.