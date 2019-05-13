Медведев утвердил меры господдержки научно-образовательных центров

"К 2021 году должно быть сформировано не менее 15 центров, которые должны объединить ведущие университеты, научные организации с компаниями, которые действуют в реальном секторе экономики", - напомнил он на совещании со своими заместителями. В федеральном бюджете на 2019-2021 годы общие расходы на развитие научной и научно-производственной кооперации в рамках нацпроекта составляют около 23,5 миллиардов рублей.

Гранты и субсидии со следующего года будут предоставляться на конкурсной основе. Пока же, рассказал председатель правительства, принято решение нескольким центрам выделить поддержку вне конкурса. "Просто чтобы быстрее начать работу", - объяснил Медведев. В 2019 году средства выделят для научно-образовательных центров в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Этот перечень своим Посланием Федеральному Собранию определил глава государства.

Программы этих центров будут рассмотрены на специально созданном заседании координационного совета при правительстве. Их проекты относятся к таким отраслям, как сельское хозяйство, энергетика, машиностроение, химическая и ядерные технологии, биологическая безопасность. По результатам реализации программ будет приниматься решение о продолжении финансирования пяти пилотных центров в 2020 году.

- Это действительно должны быть центры абсолютно мирового уровня, это не очередная должна быть игра во всякие разные корпоративные структуры, которые вот, вроде, создаются, кто-то что-то на этом получает, а это должны быть центры мирового уровня. Поэтому я просил бы самым внимательным образом следить за тем, как эти процессы идут, - попросил премьер-министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду правительства, что бизнес будет заинтересован вкладываться в научно-образовательные центры. Это одно из мероприятий, предполагающий наименьший государственные расходы. "Это 8,6 миллиарда рублей, а в большей - выделение средств внебюджетных, это 35 миллиардов рублей", - уточнила она.