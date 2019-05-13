Минкомсвязь опубликовала новый график перехода регионов на цифровое ТВ

В рамках третьего этапа состоится переход на цифровое телевизионное вещание в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Краснодарском, Пермском, Приморском, Хабаровском краях, в Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях. Кроме того, в списке Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Адыгея, Бурятия, республики Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия, Татарстан, Хакасия.

Отключение "аналога" 14 октября произойдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, республиках Крым и Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карелии и городе Севастополе.

Переход на цифровое вещание в России проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Он разделен на несколько этапов. Пилотный эксперимент стартовал 3 декабря 2018 года в Тверской области. 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская республика. В рамках второй волны - 15 апреля - на "цифру" перешли еще 20 регионов.

Ранее планировалось, что 3 июня переход на "цифру" состоится во всех 57 регионах, где еще ведется аналоговое вещание. Однако планы изменились. Новый график предусматривает четыре, а не три волны перехода. Таким образом, окончательно процесс должен завершиться не летом, а осенью.