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13.05.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Рыбный путь

Минсельхоз опроверг возможность дефицита рыбы из-за требований техрегламента
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Выполнение техрегламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции" защитит покупателей от паразитов в рыбе и не создаст сложностей поставщикам, рассказали "РГ" в минсельхозе. Нормы вступили в силу еще в 2017 году, но переполох на рыбном рынке вызвали только сейчас. "Когда техрегламент вступал в силу с 1 сентября 2017 года, было изменено лишь одно слово. Если раньше был запрет на наличие в рыбе видимых живых паразитов, то сейчас запрет на паразитов видимых", - пояснил "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков. Убрали слово "живых", а для отрасли это может иметь серьезные последствия, считает он.
Рыбу с паразитами не пускают на прилавки. Фото: Сергей Михеев/РГ Рыбу с паразитами не пускают на прилавки. Фото: Сергей Михеев/РГ
Рыбу с паразитами не пускают на прилавки. Фото: Сергей Михеев/РГ

По новым критериям задерживать рыбу начали уже в 2018-м, но это были небольшие партии, и у поставщиков не возникало особых проблем. А сейчас пошли задержания крупных партий по несколько тысяч тонн, отмечает Гудков. Паразитами, по его словам, поражено около половины всей рыбы в зависимости от биологического вида, среды обитания, сезона. "Если задерживать все партии с паразитами, мы очень скоро увидим тотальный дефицит рыбы", - предупреждает он. Рыбопромышленники предлагают вновь вернуть слово "живые" в техрегламент, хотя и признают, что процедура может затянуться на годы.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

Эта проблема обсуждалась в Евразийской экономической комиссии, сообщили в минсельхозе. Акты ЕАЭС содержат достаточные нормы для контроля продукции по паразитологическим показателям, но без необоснованных барьеров для торговли и переработки, подчеркнули в ведомстве. Внешне может казаться, что паразиты мертвы и не представляют угрозы, но на деле, попав в благоприятную среду, начнут размножаться, добавляют в Россельхознадзоре.

Техрегламент не допускает реализации рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами. "Пункт подразумевает только реализацию пищевой рыбной продукции конечным потребителям в розничной торговле и отсутствие паразитов, видимых невооруженным глазом, без применения технических средств", - разъяснили в минсельхозе. Так что никаких предпосылок для возникновения дефицита рыбы из-за техрегламента нет, заверяют в ведомстве.

Чтобы не возникало проблем с ветеринарными службами, контролирующими качество сырья, рыбопромышленники должны удалять и утилизировать пораженные паразитами части рыбы, а также обеззараживать рыбу с живыми паразитами. Требования рыбопромышленники в целом выполняют. По данным Россельхознадзора, с начала этого года из всей проверенной в лабораториях рыбы допустимый уровень заражения паразитами был выявлен только в 1,2% случаях.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз
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