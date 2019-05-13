Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже

Колбасу и сало без ветсертификатов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, будут конфисковывать у частных лиц на границе и уничтожать. Такой проект поправок в закон "О ветеринарии" подготовил Минсельхоз.

Проверять будут ручную кладь, багаж и почтовые отправления. Разрешат провозить до 5 килограммов готовой продукции на одно физлицо. Готовая продукция должна быть в заводской упаковке.

Вводятся такие меры для защиты России от заразных болезней животных, например, африканской чумы свиней (АЧС). Если эпизоотическая ситуация в стране производителе товара нестабильна, не получится привезти оттуда с собой даже палку колбасы или упаковку хамона.

Дополнительные полномочия предполагается предоставить Россельхознадзору: он будет вводить карантин в случаях, когда на территории сопредельных государств возникает угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных и проводить дезинфекцию въезжающего транспорта. Эксперты считают такие меры обоснованными. Непосредственно для человека вирус АЧС не опасен, но поголовье свиней заражается стремительно и полностью гибнет - предприятия несут огромные убытки.

Угрозу может представлять даже небольшой кусок сала больного животного, пояснил "РГ" президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. От таких выброшенных объедков может заразиться дикий кабан, а затем болезнь распространится среди домашних свиней.

"Запрет на ввоз в страну готовой мясной продукции вводят страны с развитым животноводством по всему миру. Например, Новая Зеландия, США, Канада установили жесточайшие ограничения на ввоз животноводческой продукции", - отмечает Юшин.

По данным Международного эпизоотического бюро, в апреле болезни животных были зафиксированы в 17 сопредельных с Россией странах, в том числе в Польше, Латвии, Китае, Монголии и на Украине.