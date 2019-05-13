Минтруд расширил список профессий для надбавки к пенсии

Минтруд предложил расширить список сельских профессий, представителям которых положена 25-процентная надбавка к пенсии. Проект постановления правительства на эту тему размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В частности, в перечень предлагается включить не только профессии, должности и специальности, характерные для растениеводства, животноводства и рыбоводства, но те, в функциональные обязанности которых входят работы по обслуживанию и ремонту сельхозтехники, производственного оборудования, обслуживанию, в том числе - охране производственных сельхозобъектов.

Например, в список предлагается внести представителей таких профессий, как кладовщик, подсобный рабочий, сторож, молотобоец, кочегар и других.

Относится это и к начальникам. Список также может пополниться за счет инженеров техников, заведующих складов, гаражей.