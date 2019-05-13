Младшие братья и сестры смогут учиться в одной школе со старшими

Сегодня в Госдуму внесен проект поправок в Семейный кодекс, дающий возможность братьям и сестрам учиться в одной школе. Младшие получат преимущество при поступлении в начальные классы той школы, где учатся их старшие братья и сестры.

Одним из авторов инициативы выступил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где учатся их старшие братья и сестры.

В каких-то краях и областях проблему решили, но далеко не везде. Потому, по мнению авторов проекта, необходимо внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.

"Если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные друг от друга, представляется довольно затруднительным", - говорит Павел Крашенинников. Нельзя забывать о том, что родители при этом еще должны успеть и на работу. Иногда это вовсе нерешаемая задача, кто-то обязательно опоздает и пострадает. Получается выбор: или кому-то пропускать, или кому-то опаздывать. Если же семья многодетная, все становится намного сложнее.

"Учитывая, что право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи, законопроектом предлагается внести следующие изменения в Семейный кодекс, - говорит председатель комитета Госдумы. - Предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье".