Младшие братья и сестры смогут учиться в одной школе со старшими

Новости

Трамп хотел бы встретиться с Путиным 18:50
Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Для московских школ выберут новых охранников 18:13
СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной 18:05
Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке 18:00
Путин наградил китайского посла 17:59
Мел Гибсон сыграет Ротшильда 17:57
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом 17:56
Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем 17:47
В майские праздники Крым побил рекорд по числу туристов 17:45
Киев выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России 17:41
Медведев рассказал, как будут оценивать финансирование нацпроектов 17:37
В Череповце отец в подарок к свадьбе заплатил за сына штрафы ГИБДД 17:37
Умерла последняя актриса "золотого века Голливуда" Дорис Дэй 17:35
Для Су-57 создали умную бомбу 17:34
На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по обращению с отходами 17:31
В столице Колумбии выявили 400 тысяч безбилетников за сутки 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 18:01
Рубрика: Общество

Младшие братья и сестры смогут учиться в одной школе со старшими

Текст: Владислав Куликов
Сегодня в Госдуму внесен проект поправок в Семейный кодекс, дающий возможность братьям и сестрам учиться в одной школе. Младшие получат преимущество при поступлении в начальные классы той школы, где учатся их старшие братья и сестры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из авторов инициативы выступил председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, во многих регионах возникают сложности у младших детей с зачислением в ту школу, где учатся их старшие братья и сестры.

Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах

В каких-то краях и областях проблему решили, но далеко не везде. Потому, по мнению авторов проекта, необходимо внести соответствующие поправки в федеральное законодательство.

"Если в семье даже два ребенка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдаленные друг от друга, представляется довольно затруднительным", - говорит Павел Крашенинников. Нельзя забывать о том, что родители при этом еще должны успеть и на работу. Иногда это вовсе нерешаемая задача, кто-то обязательно опоздает и пострадает. Получается выбор: или кому-то пропускать, или кому-то опаздывать. Если же семья многодетная, все становится намного сложнее. 

Фото: iStock
Ученые объяснили, почему одни дети учатся хорошо, а другие плохо

"Учитывая, что право ребенка на обучение в школе вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с его правом жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи, законопроектом предлагается внести следующие изменения в Семейный кодекс, - говорит председатель комитета Госдумы. - Предлагается установить, что дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье".

Общество Образование Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая