Разноцветные мусорные контейнеры для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азов, а вскоре и в азовских детсадах. Причем в сборе вторсырья инициаторы прежде всего дети, а не взрослые.
- Думали, с появлением накопителей в садах и школах взрослые вспомнят, как они в молодые годы собирали макулатуру и металлолом, и это даст толчок, но получилось наоборот, - рассказывает автор идеи, руководитель общественной некоммерческой экологической организации "ЭКА-Азов" Владимир Калашников.
"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Из рисунков на них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика и что в итоге из них может получиться, например одежда или игрушки.
Для родителей на накопители нанесен штрихкод со ссылкой на электронную карту, на которой отмечены пункты раздельного сбора отходов в городе. Приложив к нему мобильное устройство, можно скачать карту.
За накоплением мусора в детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков возчику вторсырья.
В качестве поощрения за раздельный сбор отходов детсадам скоро будет выдаваться специальный сертификат на конкретную сумму. Эти средства можно будет обналичить в одном из магазинов канцелярских товаров. Например, купить краски, альбом, пластилин, цветную бумагу для занятий творчеством.
Дети также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая городскому обществу по защите бездомных животных. Средства от их сдачи перечисляются на корм и лечение питомцев приюта. За два весенних месяца собрали почти 300 килограммов, что немало, учитывая легкий вес одной крышки. Для популяризации идеи в городском парке появился арт-объект в виде барабана с изображением кота. Родители, гуляющие с детьми, бросают в отверстие барабана пластиковые крышки.