На Дону приучать к раздельному сбору мусора решили с детского сада. Чтобы потом малышня научила своих пап и мам, дедушек и бабушек, как нужно по правилам сортировать отходы по разным пакетам.

"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Фото: Тагир Раджавов

Разноцветные мусорные контейнеры для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азов, а вскоре и в азовских детсадах. Причем в сборе вторсырья инициаторы прежде всего дети, а не взрослые.

- Думали, с появлением накопителей в садах и школах взрослые вспомнят, как они в молодые годы собирали макулатуру и металлолом, и это даст толчок, но получилось наоборот, - рассказывает автор идеи, руководитель общественной некоммерческой экологической организации "ЭКА-Азов" Владимир Калашников.

"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Из рисунков на них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика и что в итоге из них может получиться, например одежда или игрушки.

Для родителей на накопители нанесен штрихкод со ссылкой на электронную карту, на которой отмечены пункты раздельного сбора отходов в городе. Приложив к нему мобильное устройство, можно скачать карту.

За накоплением мусора в детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков возчику вторсырья.

В качестве поощрения за раздельный сбор отходов детсадам скоро будет выдаваться специальный сертификат на конкретную сумму. Эти средства можно будет обналичить в одном из магазинов канцелярских товаров. Например, купить краски, альбом, пластилин, цветную бумагу для занятий творчеством.

В парке установили арт-объект в виде кота. Дети, гуляющие c родителями, "кормят" его отходами из пластика

Дети также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая городскому обществу по защите бездомных животных. Средства от их сдачи перечисляются на корм и лечение питомцев приюта. За два весенних месяца собрали почти 300 килограммов, что немало, учитывая легкий вес одной крышки. Для популяризации идеи в городском парке появился арт-объект в виде барабана с изображением кота. Родители, гуляющие с детьми, бросают в отверстие барабана пластиковые крышки.