Новости

В Кремле переадресовали вопросы по SSJ-100 в Минтранс 20:12
В центре Пскова нашли редкую английскую печать 20:02
В Кремле подтвердили встречу Путина с Помпео 19:50
США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным 19:47
Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже 19:39
В Москве 17 мая пройдет акция "На работу на велосипеде" 19:15
В крупных городах Ставрополья эвакуировали ТЦ и автовокзалы 19:07
Трамп хотел бы встретиться с Путиным 18:50
Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону 18:45
В РФ готовятся к запуску маркировки молочной продукции 18:40
В Оманском заливе совершены нападения на четыре судна 18:39
В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли 18:35
Часы Carl F. Bucherer в голливудском боевике "Джон Уик III" 18:31
В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон" 18:16
Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием 18:15
УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Для московских школ выберут новых охранников 18:13
СМИ: Актер Брэдли Купер расстался с российской топ-моделью Ириной Шейк 18:10
Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной 18:05
Госдума может передать кабмину решение о компенсации семьям по ипотеке 18:00
Путин наградил китайского посла 17:59
Мел Гибсон сыграет Ротшильда 17:57
Врачи предупредили об особой опасности употребления кофе летом 17:56
Кореянка устроила ДТП с тремя машинами и спряталась под автомобилем 17:47
В майские праздники Крым побил рекорд по числу туристов 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 19:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Камень, ножницы, бумага - сортирует детский сад

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
На Дону приучать к раздельному сбору мусора решили с детского сада. Чтобы потом малышня научила своих пап и мам, дедушек и бабушек, как нужно по правилам сортировать отходы по разным пакетам.
"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Фото: Тагир Раджавов

Разноцветные мусорные контейнеры для пластиковых бутылок и макулатуры сначала появились во всех школах города Азов, а вскоре и в азовских детсадах. Причем в сборе вторсырья инициаторы прежде всего дети, а не взрослые.

- Думали, с появлением накопителей в садах и школах взрослые вспомнят, как они в молодые годы собирали макулатуру и металлолом, и это даст толчок, но получилось наоборот, - рассказывает автор идеи, руководитель общественной некоммерческой экологической организации "ЭКА-Азов" Владимир Калашников.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Регионы смогут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

"Детсадовские" контейнеры выглядят нескучно и к тому же несут полезную информацию. Из рисунков на них ребенок может узнать о способах переработки картона или пластика и что в итоге из них может получиться, например одежда или игрушки.

Для родителей на накопители нанесен штрихкод со ссылкой на электронную карту, на которой отмечены пункты раздельного сбора отходов в городе. Приложив к нему мобильное устройство, можно скачать карту.

За накоплением мусора в детсадах и школах следят школьные экологические отряды, которые сообщают о наполняемости баков возчику вторсырья.

В качестве поощрения за раздельный сбор отходов детсадам скоро будет выдаваться специальный сертификат на конкретную сумму. Эти средства можно будет обналичить в одном из магазинов канцелярских товаров. Например, купить краски, альбом, пластилин, цветную бумагу для занятий творчеством.

В парке установили арт-объект в виде кота. Дети, гуляющие c родителями, "кормят" его отходами из пластика

Дети также собирают крышки от пластиковых бутылок, помогая городскому обществу по защите бездомных животных. Средства от их сдачи перечисляются на корм и лечение питомцев приюта. За два весенних месяца собрали почти 300 килограммов, что немало, учитывая легкий вес одной крышки. Для популяризации идеи в городском парке появился арт-объект в виде барабана с изображением кота. Родители, гуляющие с детьми, бросают в отверстие барабана пластиковые крышки.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США не запрашивали двустороннюю встречу Трампа с Путиным
Лавров: Хотим выяснить, как США будут выходить из кризиса вокруг Ирана
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
СК: Идентифицированы личности 40 из 41 погибшего авиапассажира Superjet
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока