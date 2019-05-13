Названа стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве в мае

Снять столичную квартиру в пешей доступности от станции метро можно за 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

Согласно результатам майского рейтинга, в лидерах среди самых дешевых квартир - однушка за 20 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 20 кв. м находится на втором этаже пятиэтажки на улице Плющева - в 15 минутах ходьбы от станции метро "Шоссе Энтузиастов". В шаговой доступности Измайловский парк. В квартире сделан качественный ремонт, есть вся мебель и бытовая техника.

На втором месте рейтинга также однушка площадью 30 "квадратов". Жилье можно снять за 23 тыс. рублей в месяц. Квартира находится в 17 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" на 16-ом этаже 22-этажного дома. Есть мебель и бытовая техника для комфортного проживания.

На третьей строчке - однушка площадью 32 кв. м за 25 тыс. рублей. Квартира расположена в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская", на Амурской улице. Уточняется, что жилье расположено на 3-м этаже панельной пятиэтажки.

Четвёртое место в рейтинге у квартиры за 26 тыс. рублей на Верхней Первомайской улице. Однушка площадью 35 "квадратов" находится в 10 минутах ходьбы от станции метро "Первомайская".

Замыкает пятерку самых бюджетных квартир однушка площадью 33 кв. м за 27 тыс. рублей. Жилье расположено на 4-м этаже пятиэтажного дома на 3-й Прядильной улице. Пешком от станции метро "Измайловская" - 10 минут. Квартира сдается впервые, есть вся мебель и бытовая техника.