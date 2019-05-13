Длинные майские праздники не бьют по экономике, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Тем более что общее число выходных в году сохраняется, просто они сдвигаются с января на май.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников предложил разделить праздничные каникулы. С его точки зрения, длинные праздничные выходные наносят некий ущерб экономике. Кроме того, цены на железнодорожные и авиабилеты стали выше, а значит, люди стали меньше ездить, и отдых у них получается "половинчатый". Поэтому, полагает Сергей Калашников, стоит постепенно поменять этот уклад и сделать длительные выходные "более дробными".

В этом году на майские праздники россияне отдыхали с перерывом на три рабочих дня девять дней. В 2020 году, как заложил минтруд в проект постановления правительства, майские каникулы, будут только на день короче: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Опрошенные "Российской газетой" эксперты, как и Татьяна Голикова, не видят в длинных майских каникулах угрозы для экономики.

"Это только кажется, что в этом мае мы очень долго отдыхали. В мае 2019-го было всего на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года", - напомнил доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета им Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Что касается влияния затяжных праздников на объемы производства, то он не считает, что там существуют колоссальные потери.

"Да, немного проседает обрабатывающая отрасль, - говорит эксперт. - Доля ее в структуре ВВП за 2018 год составила 13,7 процента. Но ее технологические процессы не допускают долгого простоя, поэтому говорить о "выпадении" всей отрасли из процесса формирования ВВП в период длинных выходных не приходится".

Впрочем, точная оценка потерь затруднительна, так как снижение нагрузки компенсируется летом.

Олег Чередниченко полагает, что майский минус составляет не более 0,1 процента ВВП. Также, продолжает эксперт "Российской газеты", следует принять во внимание, что сниженная нагрузка обрабатывающего сектора отчасти компенсируется еще и повышенной нагрузкой потребительского сектора (спорт, организация досуга, развлечения, гостиницы), традиционно не прерывающего свою деятельность и увеличивающего свои объемы в период "затяжных" праздников. "Поэтому в целом допустимо оценивать влияние майских праздников на объемы внутреннего валового продукта в "околонулевой" зоне", - дает итоговую оценку Олег Чередниченко.

Как вам это?

Александр Шершуков, секретарь Федерации независимых профсоюзов России:

- Майские каникулы сокращать нельзя. Существующий формат - вполне нормальный.

Разговоры о том, что если людей заставить работать на майские праздники - это повысит производительность труда, необоснованны. Были и короткие выходные, а производительность труда оставалась той же.

Кстати, Россия, даже несмотря на дополнительные выходные, входит в десятку самых работающих стран мира - количество рабочих часов в год у нас почти на треть больше, чем во многих странах Европы. Так что проблема не в количестве выходных, а эффективности труда, которая зависит от того, как работодатель организовывает труд работника.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Россия, пожалуй, единственная страна, которая имеет практику переноса праздничных дней в случае совпадения их с выходными днями.

Это хорошо один раз в год, например, зимой. В этом случае все логично: у детей каникулы, у взрослых праздничные дни. Вместе семья может хорошо отдохнуть. Такая практика широко распространена в Европе и известна нам под названием "рождественские каникулы".

Но вот длинные выходные весной это уже только наше изобретение. И здесь следовало бы задуматься, стоит ли традиционные День труда и День Победы удлинять до "Недели шашлыка и грядок". Все-таки в этот период посевная начинается, а школьные каникулы к этому времени заканчиваются, кроме того, старшеклассников ждут экзамены.

Наверное, было бы разумнее сохранить длинные зимние праздники-выходные - восемь дней. А в случае майских ограничиться советской практикой. То есть внести изменения в законодательство, и больше не переносить выходные дни, выпадающие на праздники, а праздновались их согласно календарным датам.

Инга Корягина, психолог:

- 57 процентов людей испытывают депрессию после возвращения из отпускного путешествия. Резко меняется график сна, приема пищи и ее объемы и прочее. Поэтому на восстановление от праздников организм затрачивает еще две-три недели.

Также не стоит забывать, что отпуск или длинные праздники - это всегда незапланированные траты. За первые 10 дней мая люди расходуют большую часть своего бюджета, забывая, что нужно жить еще практически целый месяц до новой зарплаты.

Самое оптимальное количество праздничных дней три-четыре - не более.

Селяне хотят работать

Виктор Камелин, гендиректор Белорецкого металлургического комбината (Башкортостан), считает, что сокращение майских праздников не окажет какого-либо серьезного влияния на работу крупных предприятий металлургической отрасли. "На предприятиях с непрерывным циклом работы сотрудники трудятся посменно, поскольку металлургическое производство остановить на выходные и праздничные дни невозможно.

Того же мнения и белгородский предприниматель Андрей Чувайлов: "Длительность майских праздничных дней давно не влияет на продуктивность большинства компаний, ведь каждый из нас уже сам устанавливает график работы".

А вот селяне иного мнения.

Сельхозпредприятие "Солгонское" из Ужурского района Красноярского края в свое время прославилось на всю страну тем, что отказалось переводить стрелки с зимнего времени на летнее, и наоборот.

Корове не объяснишь, почему ей нужно доиться на час раньше или позже, чем вчера, решил коллектив. И стал жить и работать, руководствуясь естественными ритмами. Поскольку в селе Солгон на предприятии работает большая часть населения, местные социальные объекты - школа, детский сад, магазины, тоже были вынуждены присоединиться к этой инициативе. Многие граждане даже стали носить двое часов, которые показывали "солгонское" и общероссийское время. Потому и к длинным праздникам здесь тоже относятся скептически.

- Конечно, их нужно сокращать, ну куда это годится? Мы что - живем очень хорошо, деньги нам девать некуда? Нельзя столько отдыхать. Особенно селянам. У нас же именно сейчас самая жаркая пора - посевная. Оптимально оставить 1 и 2 мая, затем 9 и 10 мая, и все, - заявил "РГ" гендиректор "Солгонского" Борис Мельниченко.

- И я не вижу ничего плохого в том, чтобы майские праздники действительно сделали короче, - продолжил разговор уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов. - Не знаю, как другие, но лично я отдыхал бы поменьше. Однако люди у нас уж очень привыкли к традиционным долгим майским праздникам. Поэтому в данном случае нужно узнавать разные мнения - спрашивать работодателей и сотрудников. Без этого никак. Если брать исключительно предпринимателей, то для них всегда лучше, когда есть нормальное количество рабочих дней. Если полгода будут одни праздники, что это за бизнес такой? Для них чем меньше праздников, тем лучше, поэтому, думаю, что предприниматели тоже бы выступили за сокращение майских праздников.

Подготовили: Алексей Бондарев, Ольга Горюнова, Анна Скрипка, Яна Шамаева