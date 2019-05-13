Московский этап Гран-при по фигурному катанию остается в календаре Международного союза конькобежцев. Полное расписание турниров на сезон-2019/20 было опубликовано на сайте организации.

Серия Гран-при стартует 18-20 октября в американском Лас-Вегасе. Затем фигуристы выступят в канадском городе Келоуна (25-27 октября), французском Гренобле (1-3 ноября), китайском Чунцине (8-10 ноября), в Москве (15-17 ноября) и в японском Саппоро (22-24 ноября). Финал пройдет в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Отметим, что в России соревнования состоятся уже в 24-й раз. Шесть раз этап принимал Санкт-Петербург, остальные турниры проходили в Москве.

Что касается главных стартов следующего сезона, то чемпионат Европы доверили австрийскому Грацу (20-26 января), а чемпионат мира - канадскому Монреалю (16-22 марта).