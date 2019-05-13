Открытие "Евровидения"-2019 состоялось в Тель-Авиве

Все началось с торжественного шествия делегаций 41 страны, участвующей в нынешнем "Евровидении", по оранжевой ковровой дорожке. Фанатам не стоит удивляться: в прошлом году в Лиссабоне она была синей, поскольку Португалия - морская держава, а теперь вот стала оранжевой, поскольку в эти дни в Израиле уже достаточно жарко. Совсем скоро, 14 мая - уже Первый Полуфинал. А значит, что будет и еще жарче.

Шествие проходило на площади у старейшего в стране театра "Габима" в центре Тель-Авива. Конечно, участвовал в нем и Сергей Лазарев. Шел по оранжевой дорожке в сопровождении своего продюсера на "Евровидении" Филиппа Киркорова, который ради этой церемонии даже сшил себе новый пиджак, инкрустированный восемью зеркалами. Именно столько их и в номере Scream Сергея Лазарева…

А после пестрого на наряды дефиле мэр города Рон Хульдаи пригласил конкурсантов и организаторов "Евровидения" на торжественный прием. Как водится, с доброжелательными речами и угощением вкусными местными блюдами. Шла речь и о том, что будут обеспечены все меры соблюдения безопасности, как для артистов , так и для делегаций и болельщиков. Высказался на эту тему и Сергей Лазарев, сообщив журналистам в Тель-Авиве:

- Я думаю, что все пройдет хорошо… Израиль делает все максимально от него зависящее, чтобы безопасность была на самом высоком уровне.

Также в воскресенье, на набережной в парке Чарльза Клора, открылась "Евро-Деревня". В этом году она разместилась на территории в шесть гектаров.

"Деревня "Евровидения" оборудована баром длиной в 100 метров, 85 гастрономическими палатками и четырьмя большими видео-экранами, благодаря которым посетители смогут смотреть репетиции, полуфиналы и финал "Евровидения", а также репортажи с пресс-конференций и блиц-интервью участников конкурса.

Напомним

Полуфиналы в Тель-Авиве пройдут 14 и 16 мая. Финал 64-го "Евровидения" - 18 мая.