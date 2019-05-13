ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка" опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2018 год

Впервые за последние несколько лет, в 2018 году компания получила чистую прибыль в размере 66 млн. руб., по сравнению с убытком в сумме более 6 млрд. руб. за 2017 год и 4,5 млрд. руб. за 2016 год.

Выручка за 2018 год составила 15,9 млрд. руб., показав рост по сравнению с прошлым годом на 30%. Показатель EBITDA за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, вырос более чем в пять раз и составил 3,4 млрд. руб. Рентабельность по EBITDA в 2018 году достигла 21,4%. Пресс-релиз предоставлен ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"