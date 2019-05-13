Российские инспекторы получили возможность снять с воздуха некоторые военные базы США. Для этого в Америку командировали специально оборудованный военный самолет Ту-154М Лк-1. На его борту в рамках международного Договора "Открытое небо" наши контролеры проведут наблюдательный полет.

В Минобороны России сообщили: заранее согласованный с руководством Пентагона маршрут дальностью до 4800 километров стартует с аэродрома Роузкранс в штате Миссури. Причем вместе с российскими офицерами на борту все время будут находиться представители США. Их задача - проследить, чтобы экипаж не отклонялся от утвержденного пути, не приземлялся в зонах наблюдения, а контролеры не нарушали предусмотренные договором правила использования фото- и видеоаппаратуры.

Ничем другим возможности международных инспекторов не ограничены. Подписанный в Хельсинки 24 марта 1992-го Договор разрешает снимать передвижения войск и кораблей, а также любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Главное требование - чтобы на снимках распознавались основные виды военной техники. Напомним, что программу "Открыто небо" специально создавали для бесконтактного контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил других государств. Для каждой страны - участницы Договора была установлена квота на наблюдательные полеты. У России - это 42 рейда в год.

На этой же неделе российские инспекторы на самолете Ан-30Б совершат контрольный рейд над Боснией и Герцеговиной. Их полет начнется на аэродроме открытого неба Сараево. А офицеры совместной наблюдательной миссии Германии и Латвии на шведском борту Сааб-340 с воздуха проинспектируют некоторые военные объекты в России и Белоруссии.